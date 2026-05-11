Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Dev finallerin hakemleri belli oldu! UEFA maçları yönetecek hakemleri açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde final maçlarının heyecanı yaşanacak. UEFA; Macaristan, Türkiye ve Almanya'da oynanacak dev final maçlarının hakemlerini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Dev finallerin hakemleri belli oldu! UEFA maçları yönetecek hakemleri açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 18:37
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 18:48

, UEFA ve UEFA 'nde yarı final aşamalarının tamamlanmasının ardından finale yükselen takımlar belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ve Arsenal; Avrupa Ligi'nde Freiburg ve Aston Villa; Konferans Ligi'nde ise Crystal Palace ve Rayo Vallecano adını finale yazdıran ekipler oldu.

HABERİN ÖZETİ

Dev finallerin hakemleri belli oldu! UEFA maçları yönetecek hakemleri açıkladı

Bilgi Okunma süresi 9 saniyeye düşürüldü.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finallerini yönetecek hakemler belli oldu.
Şampiyonlar Ligi finalini Daniel Siebert yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi finalini François Letexier yönetecek.
UEFA Konferans Ligi finalini Maurizio Mariani yönetecek.
Bilgi Okunma süresi 9 saniyeye düşürüldü.

UEFA'nın kulüpler düzeyindeki üç dev organizasyonunda finale yükselen takımların belli olmasının ardından final maçlarını yönetecek de açıklandı.

Dev finallerin hakemleri belli oldu! UEFA maçları yönetecek hakemleri açıkladı

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE SIEBERT DÜDÜK ÇALACAK

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal arasındaki mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek.

Dev finallerin hakemleri belli oldu! UEFA maçları yönetecek hakemleri açıkladı

Karşılaşma 30 Mayıs Cumartesi günü, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

İSTANBUL'DAKİ FİNALİ LETEXIER YÖNETECEK

UEFA Avrupa Ligi'nde Freiburg ile Aston Villa arasında oynanacak finalde Fransız hakem François Letexier düdük çalacak.

Dev finallerin hakemleri belli oldu! UEFA maçları yönetecek hakemleri açıkladı

Kupanın finali 20 Mayıs Çarşamba günü, İstanbul'da Beşiktaş Park'ta oynanacak.

KONFERANS LİGİ FİNALİNE İTALYAN HAKEM

Crystal Palace ile Rayo Vallecano arasındaki UEFA Konferans Ligi finalini ise İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

Dev finallerin hakemleri belli oldu! UEFA maçları yönetecek hakemleri açıkladı

Karşılaşma 27 Mayıs Çarşamba günü, Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta yapılacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dursun Özbek şampiyonluk kutlaması için tarih verdi! Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran açıklama
Dursun Özbek'ten flaş Mauro Icardi ve Okan Buruk açıklaması
ETİKETLER
#Şampiyonlar Ligi
#UEFA
#Spor
#avrupa ligi
#konferans ligi
#hakemler
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.