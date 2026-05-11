Dev finallerin hakemleri belli oldu! UEFA maçları yönetecek hakemleri açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde yarı final aşamalarının tamamlanmasının ardından finale yükselen takımlar belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ve Arsenal; Avrupa Ligi'nde Freiburg ve Aston Villa; Konferans Ligi'nde ise Crystal Palace ve Rayo Vallecano adını finale yazdıran ekipler oldu.
UEFA'nın kulüpler düzeyindeki üç dev organizasyonunda finale yükselen takımların belli olmasının ardından final maçlarını yönetecek hakemler de açıklandı.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal arasındaki mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek.
Karşılaşma 30 Mayıs Cumartesi günü, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde Freiburg ile Aston Villa arasında oynanacak finalde Fransız hakem François Letexier düdük çalacak.
Kupanın finali 20 Mayıs Çarşamba günü, İstanbul'da Beşiktaş Park'ta oynanacak.
Crystal Palace ile Rayo Vallecano arasındaki UEFA Konferans Ligi finalini ise İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.
Karşılaşma 27 Mayıs Çarşamba günü, Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta yapılacak.