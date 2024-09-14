Devrim Özkan, Galatasaray'ın maçı için tribünde yerini aldı!

14 Eylül 2024 21:38 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 21:42

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray evinde Rizespor'u konuk etti. Uruguaylı önlibero Torreira'nın sevgilisi Devrim Özkan maçı yine tribünden takip etti.