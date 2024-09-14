Devrim Özkan, Galatasaray'ın maçı için tribünde yerini aldı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
14 Eylül 2024 21:38 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 21:42
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray evinde Rizespor'u konuk etti. Uruguaylı önlibero Torreira'nın sevgilisi Devrim Özkan maçı yine tribünden takip etti.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray RAMS Park'ta Karadeniz temsilcisi Rizespor'u misafir etti. Sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın sevgilisi Devrim Özkan maçı tribünden izledi.
TEKRAR BARIŞTILAR
Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira sekiz ay önce ayrılmıştı.
Kaynak: tgrthaber.com