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Devrim Özkan, Galatasaray'ın maçı için tribünde yerini aldı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
14 Eylül 2024 21:38 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 21:42
Devrim Özkan, Galatasaray&#039;ın maçı için tribünde yerini aldı!

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray evinde Rizespor'u konuk etti. Uruguaylı önlibero Torreira'nın sevgilisi Devrim Özkan maçı yine tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray RAMS Park'ta Karadeniz temsilcisi Rizespor'u misafir etti. Sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın sevgilisi Devrim Özkan maçı tribünden izledi.

TEKRAR BARIŞTILAR

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira sekiz ay önce ayrılmıştı.

Torreiranın sevgilisi Devrim Özkan Galatasaray maçında

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Kaynak: tgrthaber.com
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