Didier Drogba'dan derbi paylaşımları geldi!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrasında Didier Drogba'dan da derbi paylaşımları geldi. Eski Galatasaraylı Didier Drogba, Victor Osimhen'i de unutmadı ve yıldız futbolcuyu tebrik etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaştı ve sarı kırmızılı ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı. Dev maçın etkileri tüm dünyada ses getirirken, eski Galatasaraylı Didier Drogba'dan da paylaşımlar geldi ve galibiyet coşkusunu pekiştirdi.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNİN ARDINDAN DIDIER DROGBA'DAN PAYLAŞIMLAR

DIDIER DROGBA'NIN DOĞUN GÜNÜ KUTLANMAMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Drogba, Galatasaray'ın Mourinho ile yaşadığı 'ırkçılık' tartışmasında eski hocasının yanında yer almıştı! Galatasaray ise yaşananların ardından Drogba'nın her sene kutladığı doğum gününü bu kez kutlamamıştı.

DIDIER DROGBA'NIN PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLDU

Derbi sonrasındaki paylaşımlarıyla Galatasaraylı tarafını tekrar belli eden Drogba için sosyal medyada pek çok olumlu yorum yapıldı.