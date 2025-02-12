Diego Maradona, EA Sports FC 25 oyununa geri dönüyor! Tarih belli oldu

Futbol tarihinin en büyük efsanelerinden biri olarak kabul edilen Diego Maradona, uzun bir aradan sonra nihayet EA Sports FC 25 oyununa geri dönüyor. Maradona yasal bir anlaşmazlık nedeniyle Mart 2022'de, o dönem FIFA adı ile hizmet veren oyun serisinden kaldırılmıştı. EA (Electronic Arts) efsanevi futbolcunun oyuna ekleneceği tarihi açıkladı.

DIEGO MARADONA, EA SPORTS FC 25 OYUNUNA NASIL EKLENECEK?

Maradona, 2022'nin Mart ayında FIFA oyunlarından tamamen kaldırılmıştı. Bunun nedeni ise futbolcunun isim haklarına dair yaşanan yasal bir anlaşmazlıktı. EA, ünlü oyuncunun haklarını yanlış bir tarafla müzakere ettiği gerekçesiyle Arjantin mahkemesi tarafından uyarılmış ve bu belirsizlik çözülene kadar Maradona'nın oyunda bulunmaması gerektiğine karar verilmişti.

Oyuncuların uzun zamandır beklediği geri dönüş nihayet gerçekleşiyor. EA, Maradona'nın oyuna nasıl dahil edileceği konusunda net bir açıklama yapmasa da, futbolseverler en çok Ultimate Team modunda yer almasını bekliyor. Hatta Maradona'nın, oyunun en yüksek reytinge sahip kartlarından biri olması kuvvetle muhtemel.

IGN Türkiye'nin aktardığına göre, mahkeme EA'in aslında Maradona'nın eski menajeri Stefano Ceci ile ticari bir anlaşma imzaladığını tespit etti. Ancak mahkeme, Ceci'nin bu tür anlaşmalar yapmak için yasal yetkisi olmadığı sonucuna vardı.

Maradona'nın avukatı Matias Morla ise Maradona'nın ölümünden önce 'Diego Armando Maradona' markasının haklarını şirketi Sattvica'ya verdiğini iddia etti, ancak Mart 2021'de Maradona'nın iki kızının şikayeti üzerine Sattvica'nın Maradona'nın markalarını kullanması yasaklandı. Maradona'nın kızları ve Morla, oyuncunun haklarının kime ait olduğu konusunda sert bir savaş yürütmeye devam ederken, yasak aynı yılın ilerleyen günlerinde kaldırıldı.

EA FC 25, MARADONA GÜNCELLEMESİNİ NE ZAMAN YAYINLAYACAK?

Electronic Arts, EA Sports FC 25 oyununa Diego Maradona'yı 14 Şubat'ta ekleyecek. Bu tarihten itibaren oyuncular, Maradona'yı yeniden oynayabilecek.