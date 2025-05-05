Djiku'dan Fenerbahçelileri çıldırtan görüntüye açıklama

Fenerbahçe, dün akşam sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak şampiyonluk umutlarını adeta tüketti. Sarı lacivertlilerin Ganalı savunmacısı Alexander Djiku'nun derbi yenilgisi sonrası stattan ayrılırken özel aracında video oyunu oynadığına dair görüntüler ise taraftarların tepkisini çekti. Djiku, söz konusu görüntülere ilişkin açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe'nin Ganalı defans oyuncusu Alexander Djiku'nun dün akşam Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları derbi maçının ardından özel aracında video oyunu oynayarak stattan ayrıldığına dair görüntüler Fenerbahçe taraftarlarını kızdırdı. Tepkilerin hedefindeki Djiku iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"ONURUMA ZARAR VERİYOR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Djiku, "Şu anda yayılmakta olan ve beni haksız şekilde suçlayan bir video hakkında açık bir yalanlamada bulunmak istiyorum. Gerçek bağlamından koparılmış ve çarpıtılmış bu içerik onuruma zarar vermekte ve imajıma ciddi şekilde gölge düşürmektedir" ifadelerini kullandı.

Ganalı oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

HUKUKİ GİRİŞİMLERE BAŞLIYOR

"Doğrulanmamış bilgilerin yayılması bu bilgileri paylaşan kişiyi doğrudan sorumlu kılar. Gazeteciler ve medya temsilcileri yalnızca sansasyon oluşturmak amacıyla temelsiz içerikleri paylaşmak yerine, kaynaklarını yayınlamadan önce doğrulamakla yükümlüdür.

Kulübümüze karşı her zaman samimi ve istikrarlı bir bağlılık gösterdim. Bu nedenle mesnetsiz suçlamalarla adamın lekelendiğini görmek kabul edilemez. Haklarımı korumak adına her türlü hukuki girişimde bulunma hakkımı saklı tutuyorum."