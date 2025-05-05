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 | Emir Yücel

Jose Mourinho için Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar! Tam 50 milyon Euro

Şampiyonluk yarışında ağır darbe alan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'ya gelen teklifleri değerlendirmeye başlayacak. Özellikle Suudi Arabistan takımlarından Al Ettifaq'ın yapmış olduğu astronomik rakamlı teklif futbol dünyasında oldukça ses getirdi. Jose Mourinho'nun takımdan ayrılması, taraftarlar tarafından da beklenirken, yönetimin kararı önümüzdeki günlerde belli olacak.

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Jose Mourinho için Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar! Tam 50 milyon Euro
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 16:15

Trendyol Süper Lig'de 75 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını gelecek sezona bıraktı. Derbi mağlubiyeti sonrasında taraftarlar tarafından istifası istenen Portekizli teknik hoca Jose Mourinho'nun takımdaki geleceği konuşulmaya başlandı.

Jose Mourinho için Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar! Tam 50 milyon Euro

JOSE MOURİNHO'YA REKOR MAAŞ TEKLİFİ!

Suudi Arabistan'ın Al Ettifaq kulübü Mourinho'yu takımın başına geçirmek için kesenin ağzını açtı. Ünlü teknik adama 2 yıl boyunca toplamda 50 milyon Euro'luk maaş önerdiği ortaya çıktı.

Jose Mourinho için Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar! Tam 50 milyon Euro

MOURİNHO FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Fenerbahçe, bu sezon Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışında zor bir dönem geçirdi. Mourinho’nun takımdaki performansı eleştirilerin odağında yer alırken, Al Ettifaq’tan gelen bu teklif sarı-lacivertli camiada yeni bir tartışma başlattı. Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi ve geleceği hakkında henüz net bir açıklama yapılmazken, sarı lacivertli taraftarlar; Mourinho'nun gönderilmesi yönünde paylaşımlar yapıyor.

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#Al Ettifaq
#Spor
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