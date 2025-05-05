Jose Mourinho için Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar! Tam 50 milyon Euro

Trendyol Süper Lig'de 75 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını gelecek sezona bıraktı. Derbi mağlubiyeti sonrasında taraftarlar tarafından istifası istenen Portekizli teknik hoca Jose Mourinho'nun takımdaki geleceği konuşulmaya başlandı.

JOSE MOURİNHO'YA REKOR MAAŞ TEKLİFİ!

Suudi Arabistan'ın Al Ettifaq kulübü Mourinho'yu takımın başına geçirmek için kesenin ağzını açtı. Ünlü teknik adama 2 yıl boyunca toplamda 50 milyon Euro'luk maaş önerdiği ortaya çıktı.

MOURİNHO FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Fenerbahçe, bu sezon Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışında zor bir dönem geçirdi. Mourinho’nun takımdaki performansı eleştirilerin odağında yer alırken, Al Ettifaq’tan gelen bu teklif sarı-lacivertli camiada yeni bir tartışma başlattı. Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi ve geleceği hakkında henüz net bir açıklama yapılmazken, sarı lacivertli taraftarlar; Mourinho'nun gönderilmesi yönünde paylaşımlar yapıyor.