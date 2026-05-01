Domenico Tedesco İstanbul'dan ayrılırken duygusal anlar! Gözyaşlarına boğuldular

Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybettikleri derbinin ardından yollarını ayırdığı Teknik Direktör Domenico Tedesco, İstanbul'dan ayrıldı.

TEDESCO İMZA İSTEKLERİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

İstanbul Havalimanı'na gelen Tedesco'ya burada taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, İtalyan teknik adam da onların fotoğraf ve imza isteklerini geri çevirmedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bu sırada duygusal anlar yaşanırken, bazı taraftarların da gözyaşlarına hakim olmadığı görüldü.

Basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmayan Domenico Tedesco, pasaport işlemlerinin ardından Almanya’nın Stuttgart kentine gitmek üzere uçağa geçti.