Spor
Spor
Editor
 Murat Makas

Domenico Tedesco'dan Beşiktaş derbisi planı: 4 yıldızını saklıyor

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Eksik kadroyla maça çıkacak Fenerbahçe'de 4 oyuncu Beşiktaş derbisine saklanıyor.

Domenico Tedesco'dan Beşiktaş derbisi planı: 4 yıldızını saklıyor
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 17:06

Süper Lig'de şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe 26. haftada Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Karşılaşma, 13 Mart Cuma akşamı 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Domenico Tedesco'dan Beşiktaş derbisi planı: 4 yıldızını saklıyor

0:00 70

Sarı-lacivertlilerde Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçında kart görmesi durumunda sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek ve formasından uzak kalacak.

Domenico Tedesco'dan Beşiktaş derbisi planı: 4 yıldızını saklıyor

MAÇ ÖNCESİ 6 EKSİK

Öte yandan Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı öncesi 6 eksik bulunuyor. Tedavileri devam eden Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo ile kart cezalısı Ederson, Fatih Karagümrük'e karşı forma giyemeyecek.

Domenico Tedesco'dan Beşiktaş derbisi planı: 4 yıldızını saklıyor

TEDESCO'DAN KRİTİK DERBİ KARARI

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; bir süredir takımdan ayrı olan Skriniar, Talisca, Alvarez ve Semedo, Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Karagümrük ve Gaziantep maçlarında 4 oyuncuyu da riske etmeyecek.

Domenico Tedesco'dan Beşiktaş derbisi planı: 4 yıldızını saklıyor

Milli arada takımla çalışmalara başlaması planlanan oyuncuların, Beşiktaş maçına hazır hale gelmesi bekleniyor.

#Spor
#Spor
#Spor
