Süper Lig'de şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe 26. haftada Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Karşılaşma, 13 Mart Cuma akşamı 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Dinle

Domenico Tedesco'dan Beşiktaş derbisi planı: 4 yıldızını saklıyor Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 70

Sarı-lacivertlilerde Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçında kart görmesi durumunda sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek ve formasından uzak kalacak.

MAÇ ÖNCESİ 6 EKSİK

Öte yandan Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı öncesi 6 eksik bulunuyor. Tedavileri devam eden Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo ile kart cezalısı Ederson, Fatih Karagümrük'e karşı forma giyemeyecek.

TEDESCO'DAN KRİTİK DERBİ KARARI

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; bir süredir takımdan ayrı olan Skriniar, Talisca, Alvarez ve Semedo, Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Karagümrük ve Gaziantep maçlarında 4 oyuncuyu da riske etmeyecek.

Milli arada takımla çalışmalara başlaması planlanan oyuncuların, Beşiktaş maçına hazır hale gelmesi bekleniyor.