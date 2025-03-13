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Editor
 | Burak Ayaydın

Dominik Livakovic'e güle güle! Fenerbahçe'de Altay Bayındır transferi sonrasında yeni rekor

Fenerbahçe'de Altay Bayındır transferi sonrasında Dominik Livakovic ile yeni rekor kırılıyor. Altay Bayındır'ı Manchester United'a 5 milyon Euroya göndererek kulüp tarihinin en pahalı kaleci transferini gerçekleştiren Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in olası ayrılığıyla en pahalı file bekçisi satış miktarını güncellemiş olacak ve kendi adına yeni bir rekor kıracak.

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Dominik Livakovic'e güle güle! Fenerbahçe'de Altay Bayındır transferi sonrasında yeni rekor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 17:34
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 17:38

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan sonra Dominik Livakovic için de Avrupa ekipleri sıraya girdi. Halihazırda Fenerbahçe tarihinin en pahalı kaleci satışı Altay Bayındır'ken, şimdi ise Dominik Livakovic transferi ile yeni bir rekor kırılacak gibi görülüyor. Zira İngiliz basını, Hırvat eldiven için Premier Lig ekiplerinin teklif hazırlığında olduğunu duyurdu.

Dominik Livaković - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

FENERBAHÇE'DE ALTAY BAYINDIR'DAN SONRA YENİ REKOR DOMINIK LIVAKOVIC TRANSFERİ

İngiliz ekipleri yüksek transfer teklifleriyle Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor! Fenerbahçe tarihindeki en pahalı kaleci transferi 5 milyon Euro bedelle Altay Bayındır olurken, Dominik Livakovic için ise 17 milyon Euro ve bonuslar söz konusu. Avrupa'da kariyer yapmak istediği için ülkesinden ayrılan Livakovic, Premier Lig ihtimaline çok sıcak bakıyor ve transfere olumlu yaklaşıyor. Türkiye'den sonra İngiltere'de oynamayı kariyeri açısından doğru bir hamle olarak gören deneyimli eldiven, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte gelecek yaz yaşanacak bir ayrılık ihtimalini ciddi anlamda değerlendiriyor.

FENERBAHÇE'DE KRİTİK KARAR

30 yaşındaki kaleci için 6.65 milyon Euro bonservis ödeyen Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun kararına göre yaza doğru kâr marjı yüksek transferin önünü açabilir! Şu anki konjonktürde İrfan Can Eğribayat'ın birinci kaleci olmasına rağmen; olası bir Livakovic satışıyla kaleye yeni bir takviye gerekecek. Hesaplamaları adım adım ilerleten yönetim, son kararı oyuncunun performansına göre vermeyi planlıyor.

Livakovic'teki büyük değişimin nedeni ortaya çıktı- Son Dakika Spor Haberleri | NTVSpor

26 MAÇA ÇIKTI

Son dönemde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Livakovic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 mücadelede yer aldı ve 31 gol yedi. Ayrıca da 8 maçta kalesini gole kapatan Hırvat eldiven, 11 milyon Euroluk piyasa değerine sahip.

Sıkça Sorulan Sorular

LIVAKOVIC MİLLİ TAKIMDA KAÇ MAÇA ÇIKTI?
Hırvatistan kalesindeki performansıyla Fenerbahçe'nin dikkatini çeken Livakovic, milli takımda şu ana kadar 62 kez kaleyi korudu.
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