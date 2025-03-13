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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe istiyordu Feyenoord transfer ediyor: Yıldız forvete 12 milyon Euroluk teklif!

Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Göztepeli Romulo için Feyenoord resmen devrede. Göztepe'deki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Romulo, Fenerbahçe tarafından uzun zamandır takip ediliyordu ancak Feyenoord sürpriz bir hamle yaptı ve İzmir temsilcisine 12 milyon Euroluk transfer teklifinde bulundu.

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Fenerbahçe istiyordu Feyenoord transfer ediyor: Yıldız forvete 12 milyon Euroluk teklif!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 13:38

Fenerbahçe ile anılan Göztepeli Romulo için Hollanda ekibi Feyenoord resmi teklifte bulundu. Göztepe'de gösterdiği performansla Fenerbahçe başta olmak üzere büyük takımların transfer listelerinde yer almaya başlayan Romulo, ilk resmi teklifini Feyenoord Kulübü'nden aldı ama süreç beklediği gibi ilerlemedi.

Göztepeli Romulo, 3 büyükler karşısında dikkatleri çekti - Marmaris Yeni Sayfa | Marmaris Haber, Marmaris Gündem

FENERBAHÇE'NİN İLGİLENDİĞİ GÖZTEPELİ ROMULO İÇİN FEYENOORD 12 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Güncel piyasa değeri 3.70 milyon Euro olan Romulo, Göztepe formasıyla etkili bir performans göstermiş ve 21 maçta 10 gol atıp, 8 de asist yapmıştı. Başarılı hücumcunun adı pek çok kez Fenerbahçe ile anılırken, sürpriz şekilde Feyenoord devreye girdi ve Santiago Gimenez sonrasında Brezilyalı Romulo'ya şans vermek istedi! 23 yaşındaki futbolcu için 12 milyon Euro teklif eden Hollanda temsilcisi, Göztepe tarafından şaşırtıcı şekilde reddedildi. Halihazırda süreçten memnun olmayan Romulo'nun gitmek istediği bilinirken, Hollanda basını ise flaş transferin önümüzdeki yaz gerçekleşeceğini iddia etti.

Rômulo Cardoso Göztepe'mizde | Göztepe Spor Kulübü

GÖZTEPE'DE SEZON SONUNDA ROMULO AYRILIĞI

İzmir temsilcisi ile 2028 yazına kadar sözleşmesi olan Brezilyalı forvetin, gelecek yaz kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sezon sonuna doğru transferi için Fenerbahçe'nin de devreye girmesi beklenen yetenekli futbolcu; kariyerinin bu dönemine kadar sadece Athletico Paranaense ve Göztepe formalarını giymişti. Esasen ise 23 yaşındaki golcünün böyle yükselişe devam etmesi halinde, milli takım sürecinin başlaması ve piyasa değerinin artması söz konusu olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

ROMULO İÇİN BAŞKA KİM TALİP?
Göztepeli hücumcu için Avrupa'dan birkaç takımın nabız yokladığı biliniyor.
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