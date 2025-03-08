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 | Murat Makas

Donald Trump ve Infantino, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı tanıttı

ABD Başkanı Trump ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD'nin bu yaz ev sahipliği yapacağı 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı resmi olarak tanıttı. Beyaz Saray'da görüşen ikili futbol organizasyonuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.03.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
08.03.2025
saat ikonu 11:43

ABD, bu yıl ve 2026'da FIFA'nın düzenleyeceği iki büyük organizasyona ev sahipliği yapacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın bu yıl format değişikliğine gidilerek 32 takımın katılımıyla gerçekleşecek Kulüpler Dünya Kupası ABD'de düzenlenecek. 2026 yılında ise ABD, Kanada ve Meksika ile birlikte 36 milli takımın mücadele edeceği FIFA Dünya Kupası oynanacak.

DÜNYA KUPASI TANITILDI

Beyaz Saray'daki görüşmede konuşan Başkan Trump, iki büyük FIFA turnuvasını düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Daha sonra yenilenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası tanıtıldı. Infantino, turnuvada oynanacak futbol topunu Trump'a takdim etti.

1 MİLYAR DOLARLIK ÖDÜL FONU

Öte yandan FIFA, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak takımlar için toplamda 1 milyar dolarlık ödül fonu ayrıldığını duyurdu.

2026 DÜNYA KUPASI İÇİN GÖREV GÜCÜ KURULUYOR

ABD'nin Kanada ve Meksika ile birlikte ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası'nın organizasyon hazırlıklarının eksiksiz gerçekleştirilmesi amacıyla görev gücü kurulacağı aktarıldı. Oval Ofis'te düzenlenen törende ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Kupası Görev Gücü'nün kurulmasına ilişkin başkanlık kararnamesine imza attı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Dünya kupasını en çok hangi ülke kazandı?
Düzenlenen 22 turnuvada da yer almayı başaran tek takım olan Brezilya, aynı zamanda beş kez şampiyon olarak "kupanın en başarılı takımı" ünvanının da sahibidir. Almanya ve İtalya dörder, Arjantin üç, Uruguay ve Fransa ikişer, İngiltere ve İspanya ise birer kez kupayı kaldırmıştır.
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