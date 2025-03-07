FIFA'dan Dünya Kupası için tarihi karar!

FIFA, 2030 Dünya Kupası için sansasyonel bir karar almaya hazırlanıyor. FIFA; 2030 Dünya Kupası'nda turnuvadaki takım sayısını arttırmayı gündemine aldı, işte detaylar.

2030 Dünya Kupası, milli takımlar seviyesindeki en büyük turnuva organizasyonunun 100. yılında gerçekleşiyor olacak. Turnuvanın 100. yılı olması nedeniyle ev sahipleri Fas, İspanya ve Portekiz'in yanı sıra; Arjantin, Paraguay ve Uruguay'da da maçlar oynanacak.

FIFA'DAN 2030 DÜNYA KUPASI KARARI

Guardian'da yer alan habere göre; 5 yıl sonra gerçekleşecek olan turnuva için sürpriz bir karar gündemde. FIFA, 2030'daki turnuvada 64 takımın olmasına karar vermeye hazırlanıyor. Bu yenilik, organizasyon tarihindeki en ciddi değişimlerden biri anlamına gelecek.

TURNUVANIN SON DURUMU

Daha önce 32 takımla düzenlenen Dünya Kupası, gelecek yıl itibarıyla 48 takımla oynanacak ve maç sayısı 64'ten 104'e yükselecek. 2026'daki turnuvaya; ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliği yapacak.