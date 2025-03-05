Gianni Infantino 2026 Dünya Kupası sürprizini açıkladı! Turnuva tarihinde ilk

2026 Dünya Kupası için FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan sürpriz bir açıklama geldi. Infantino, 2026 Dünya Kupası'nın organizasyonunda önemli bir değişiklik yapıldığını duyurdu.

2026 Dünya Kupası yaklaşırken, hazırlık süreçleri de hızlanıyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası finali için yeni bir karar aldıklarını açıkladı.

2026 DÜNYA KUPASI'NDA DEVRE ARASI ŞOVU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Infantino, "New Jersey'de yapılacak FIFA Dünya Kupası finalinde ilk kez bir devre arası şovu olacak. Bu, FIFA Dünya Kupası için tarihi bir an ve dünyanın en büyük spor etkinliğine yakışır bir gösteri yapılacak." ifadelerini kullandı.

48 TAKIM OLACAK

2026 Dünya Kupası; tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.