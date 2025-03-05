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 | Burak Ayaydın

Gianni Infantino 2026 Dünya Kupası sürprizini açıkladı! Turnuva tarihinde ilk

2026 Dünya Kupası için FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan sürpriz bir açıklama geldi. Infantino, 2026 Dünya Kupası'nın organizasyonunda önemli bir değişiklik yapıldığını duyurdu.

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Gianni Infantino 2026 Dünya Kupası sürprizini açıkladı! Turnuva tarihinde ilk
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 15:10

2026 Dünya Kupası yaklaşırken, hazırlık süreçleri de hızlanıyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası finali için yeni bir karar aldıklarını açıkladı.

2026 DÜNYA KUPASI'NDA DEVRE ARASI ŞOVU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Infantino, "New Jersey'de yapılacak FIFA Dünya Kupası finalinde ilk kez bir devre arası şovu olacak. Bu, FIFA Dünya Kupası için tarihi bir an ve dünyanın en büyük spor etkinliğine yakışır bir gösteri yapılacak." ifadelerini kullandı.

48 TAKIM OLACAK

2026 Dünya Kupası; tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

FIFA Başkanı Infantino: 2022 Dünya Kupası maçlarının bazıları Kuveyt'te oynanabilir | Euronews

Sıkça Sorulan Sorular

2022 DÜNYA KUPASI NEREDE YAPILMIŞTI?
Arjantin'in kazandığı turnuva, Katar'da yapılmıştı.
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ETİKETLER
#Futbol
#gianni infantino
#gianni ınfantino
#fıfa
#2026 dünya kupası
#Spor
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