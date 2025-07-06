Dorukhan Toköz imzayı atıyor: Transferde büyük sürpriz!

Dorukhan Toköz’ün Beşiktaş ve Trabzonspor sonrasındaki süreci beklendiği gibi gitmemişti. An itibarıyla ise Dorukhan Toköz’den sürpriz bir imza gelmek üzere.

Dorukhan Toköz’ün Beşiktaş ve Trabzonspor zamanlarının ardından düşüşü devam ediyor. Son olarak da Eyüpspor tarafından serbest bırakılan Dorukhan Toköz, transfer görüşmelerinde resmen farklı bir tercih yapmak üzere.

DORUKHAN TOKÖZ’ÜN TRANSFERDE KRİTİK KARARI

Dorukhan Toköz transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Süper Lig ekibi Eyüpspor tarafından serbest bırakılan Dorukhan Toköz, an itibarıyla 1. Lig temsilcisi Çorum FK ile görüşmelere başladı. Esasen ise Süper Lig ekiplerince de istenilen Dorukhan Toköz’ün, yakın zamanda sürpriz bir imza atması bekleniyor. Son olarak da 1. Lig’de şampiyonluk hedefleyen Çorum FK, şu an için ciddi bir yapılanma hazırlığına başlamış durumda.

DORUKHAN TOKÖZ’ÜN EYÜPSPOR PERFORMANSI

Arda Turan’ın takımında ikinci planda kalan Dorukhan Toköz, Eyüpspor ile 22 maça çıkmış ama gol ya da asist katkısı yapamamıştı.