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 | Burak Ayaydın

Dorukhan Toköz imzayı atıyor: Transferde büyük sürpriz!

Dorukhan Toköz’ün Beşiktaş ve Trabzonspor sonrasındaki süreci beklendiği gibi gitmemişti. An itibarıyla ise Dorukhan Toköz’den sürpriz bir imza gelmek üzere.

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Dorukhan Toköz imzayı atıyor: Transferde büyük sürpriz!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 17:57
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 17:57

’ün ve zamanlarının ardından düşüşü devam ediyor. Son olarak da tarafından serbest bırakılan Dorukhan Toköz, görüşmelerinde resmen farklı bir tercih yapmak üzere.

DORUKHAN TOKÖZ’ÜN TRANSFERDE KRİTİK KARARI

Dorukhan Toköz transferinde flaş bir gelişme yaşandı. ekibi Eyüpspor tarafından serbest bırakılan Dorukhan Toköz, an itibarıyla 1. Lig temsilcisi ile görüşmelere başladı. Esasen ise Süper Lig ekiplerince de istenilen Dorukhan Toköz’ün, yakın zamanda sürpriz bir imza atması bekleniyor. Son olarak da 1. Lig’de şampiyonluk hedefleyen Çorum FK, şu an için ciddi bir yapılanma hazırlığına başlamış durumda.

Dorukhan Toköz imzayı atıyor: Transferde büyük sürpriz!

DORUKHAN TOKÖZ’ÜN EYÜPSPOR PERFORMANSI

Arda Turan’ın takımında ikinci planda kalan Dorukhan Toköz, Eyüpspor ile 22 maça çıkmış ama gol ya da asist katkısı yapamamıştı.

Dorukhan Toköz imzayı atıyor: Transferde büyük sürpriz!

Sıkça Sorulan Sorular

DORUKHAN TOKÖZ'ÜN KARİYERİ NEDEN GERİLEDİ?
Yetenekli futbolcu, ağır sakatlıklardan sonra eski performansını yakalayamamıştı.
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#1. Lig
#Spor
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