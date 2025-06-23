Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Dries Mertens noktayı koydu!

Galatasaray ile sözleşmesi bittikten sonra yeni bir anlaşma yapıp yapmayacağı merak edilen Dries Mertens, kariyeriyle ilgili belirsizliğe noktayı koydu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dries Mertens noktayı koydu!
KAYNAK:
Webaslan
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 05:56
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 05:56

Galatasaray formasıyla geçirdiği 3 sezonda 3 lig şampiyonluğu yaşayan ve taraftarların büyük sevgisini kazanan Dries Mertens kariyer rotasını çizdi.

Dries Mertens noktayı koydu!

MERTENS KARARINI RESMEN DUYURDU

Sarı kırmızılı formayı giydiği dönemde de sık sık emeklilik sinyali veren Belçikalı yıldız futbolu bıraktığını resmen duyurdu. Mertens, 3 Temmuz'da oynanacak olan Marek Hamsik'e veda maçında futbola veda edeceğini açıkladı.

Dries Mertens noktayı koydu!

GALATASARAY FORMASIYLA İZ BIRAKTI

Kariyerinde AGOVV, Utrecht, PSV ve Napoli formaları giyen Mertens, 2022 yazında transfer olduğu Galatasaray ile 3 şampiyonluk kazandı.

Mertens, Galatasaray kariyerinde çıktığı 136 resmi maçta 25 gol atıp 44 asist yaptı.

3 HAFTA ÖNCE TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Sarı-kırmızılı takım ile olan sözleşmesi sona eren Mertens, ailesiyle birlikte 3 hafta önce ülkeden ayrılmıştı. Belçikalı futbolcu, şampiyonluk kutlamalarında takım arkadaşları ve taraftarlara gözyaşlarıyla veda etmişti.

Dries Mertens noktayı koydu!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaraylı Dries Mertens'ten emeklilik açıklaması: Yapacak çok şey var
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.