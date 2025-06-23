Dries Mertens noktayı koydu!

Galatasaray ile sözleşmesi bittikten sonra yeni bir anlaşma yapıp yapmayacağı merak edilen Dries Mertens, kariyeriyle ilgili belirsizliğe noktayı koydu.

Galatasaray formasıyla geçirdiği 3 sezonda 3 lig şampiyonluğu yaşayan ve taraftarların büyük sevgisini kazanan Dries Mertens kariyer rotasını çizdi.

MERTENS KARARINI RESMEN DUYURDU

Sarı kırmızılı formayı giydiği dönemde de sık sık emeklilik sinyali veren Belçikalı yıldız futbolu bıraktığını resmen duyurdu. Mertens, 3 Temmuz'da oynanacak olan Marek Hamsik'e veda maçında futbola veda edeceğini açıkladı.

GALATASARAY FORMASIYLA İZ BIRAKTI

Kariyerinde AGOVV, Utrecht, PSV ve Napoli formaları giyen Mertens, 2022 yazında transfer olduğu Galatasaray ile 3 şampiyonluk kazandı.

Mertens, Galatasaray kariyerinde çıktığı 136 resmi maçta 25 gol atıp 44 asist yaptı.

3 HAFTA ÖNCE TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Sarı-kırmızılı takım ile olan sözleşmesi sona eren Mertens, ailesiyle birlikte 3 hafta önce ülkeden ayrılmıştı. Belçikalı futbolcu, şampiyonluk kutlamalarında takım arkadaşları ve taraftarlara gözyaşlarıyla veda etmişti.