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 | Onur Kaya

Galatasaraylı Dries Mertens'ten emeklilik açıklaması: Yapacak çok şey var

3 sezondur formasını giydiği Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dries Mertens, lig şampiyonluğunun ardından Belçika basınına açıklamalarda bulundu. Emeklilik sorusuna cevap veren Mertens, kariyer planını açıkladı.

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KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 10:37

Galatasaray'ın 2022 yazında Napoli'den bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Dries Mertens, sarı kırmızılı formayla gösterdiği performansla sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi haline geldi. Ailesi de Türkiye'de çok sevilen yıldız futbolcunun sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.

Galatasaraylı Dries Mertens'ten emeklilik açıklaması: Yapacak çok şey var

BELÇİKA BASININA KONUŞTU

Sık sık emeklilik konusunda açıklamalarda bulunan 38 yaşındaki Belçikalı yıldız, 25'inci lig şampiyonluğunun ardından ülkesinin basınından Sporza'ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı Dries Mertens'ten emeklilik açıklaması: Yapacak çok şey var

CIRO İLE DUYGUSAL ANLARI

Mertens'in oğlu Ciro ile birlikte duygusal anların yaşadığı hatırlatılan haberde, Belçikalı yıldız o anlara açıklık getirdi. Mertens, "Ne yapacağımı bilmiyorum." dedi.

Galatasaraylı Dries Mertens'ten emeklilik açıklaması: Yapacak çok şey var

MERTENS EMEKLİ OLACAK MI?

Emeklilikle ilgili soruya cevap veren yıldız futbolcu, "Gerçekten bilmiyorum. Bu yüzden kafamdan birçok şey geçti." açıklamasını yaptı.

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"YAPMAK İSTEDİĞİM ÇOK ŞEY VAR"

Mertens, "Ne olacağını göreceğiz. Her zaman futbolu bırakmayı dört gözle beklediğimi söylemişimdir. Kariyerimden sonra yapmak istediğim çok şey var." diye konuştu.

Galatasaraylı Dries Mertens'ten emeklilik açıklaması: Yapacak çok şey var

Mertens Galatasaray formasıyla 3 lig, bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa sevinci yaşadı. 3 sezonda toplamda 134 maça çıkan Belçikalı oyuncu, 24 gol atıp 44 de asist yaptı.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#belçika
#emeklilik
#spor
#Dries Mertens
#Ciro Mertens
#Spor
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