Galatasaray yeni kalecisini buldu! Muslera'nın yerine 1 numaralı aday belli oldu

Trendyol Süper Lig'de pazar akşamı 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da sezon sonunda birçok ayrılık yaşanacak. Victor Osimhen ve Mertens'in yanı sıra Fernando Muslera da sarı kırmızılılara veda edecek.

YÖNETİM KALECİ ARAYIŞINDA

Sarı kırmızılılarda geçirdiği 14 sezon boyunda birçok önemli başarıya imza atarak tarihe geçen Uruguaylı kaleci ülkesine dönme kararı aldı. Muslera'nın ayrılık kararı üzerine alarma geçen Galatasaray, transferde önceliği kaleye verdi.

MUSLERA'NIN YERİNE 2 ADAY

Yeni kaleci arayışına geçen yönetim, Muslera'dan sonra kaleyi teslim edeceği 1 numara hedeflerini belirledi.

NICE İLE SÖZLEŞMESİNİ UZATMADI

Fransız ekibi Nice'in kalesini koruyan Marcin Bulka, adaylardan biri. Kulübüyle 1 yıl kalan sözleşmesini uzatmayan Bulka'nın mali şartları masaya yatırıldı.

Nice'in çift haneli bonservis beklentisinde olduğu öğrenildi. Chelsea altyapısında yetişen Bulka, 25 yaşında ve 1.99 boyunda.

TRANSFERDE ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Bu sezon 40 maçta görev yapan Polonyalı 1 numara, Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaşıyor.

BONSERVİS ÜCRETİ BELLİ OLDU

Vatandaşı Przemyslaw Frankowski ile de temas kuran oyuncu için Fransız kulübü 15 milyon Euro'dan pazarlığı açıyor. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan kaleci için Galatasaray cephesi ise bunu 10 milyon Euro'nun altına çekme peşinde.

İKİNCİ ADAY ANDRIY LUNIN

Bulka'nın dışında Galatasaray'ın listesinde bir başka kaleci adayı daha bulunuyor. İspanyol basınından Defensa Central, sarı kırmızılı ekibin Real Madrid'de forma giyen 26 yaşındaki Ukraynalı kaleci Andriy Lunin'e de teklif yaptığını duyurdu.

DURSUN ÖZBEK MUSLERA'NIN KARARINI AÇIKLADI

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın 1 sezon daha takımda kalması için ısrarcı olacaklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı kulüpte 14. sezonunu geçiren ve kazandığı 19 kupayla Türk futbol tarihine geçen Muslera'nın ülkesine dönmek istediğini aktaran Özbek, "Muslera ile konuştum. Ailesi memleketinde yaşıyor. O da ülkesine dönmek istiyor. Kendisine 1 sezon daha bizde kalmasını söyledim. Ancak kendisi gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.