Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Galatasaraylıları korkutan maske paylaşımı! İngiliz devinin gönderisi ortalığı karıştırdı: Victor Osimhen...

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak edilen Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Nijeryalı golcünün transfer için adının geçtiği kulüplerden Chelsea'nin yaptığı maske paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İngiliz devinin Osimhen transferini açıklayacağı düşünüldü. Paylaşımın perde arkası ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Yeni Safak
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 15:01

Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da tüm gözler şimdi Victor Osimhen'de. Bu sezon attığı gollerle sarı kırmızılıların şampiyonluğunda başrol oynayan Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.

Galatasaraylıları korkutan maske paylaşımı! İngiliz devinin gönderisi ortalığı karıştırdı: Victor Osimhen...

Avrupa'dan birçok dev kulübün transfer listesinde bulunan Nijeryalı golcü için Galatasaray da tüm şartları seferber ediyor. Sarı kırmızılı yönetim, bonservisi Napoli'de bulunan yıldız golcüyü kadrosuna katabilmek için kaynak bulma çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaraylıları korkutan maske paylaşımı! İngiliz devinin gönderisi ortalığı karıştırdı: Victor Osimhen...
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Osimhen seferberliği! "2,5 milyon euro benden!"

GALATASARAYLILARI KORKUTAN PAYLAŞIM

Galatasaray'da Osimhen harekatı ağır ağır yürütülürken, Avrupa devinin yaptığı bir paylaşım Galatasaray taraftarlarının yüreğini ağzına getirdi.

Golcü oyunun transferde adının anıldığı Chelsea, sosyal medya hesabından Osimhen'in taktığı maskeye benzeyen bir maske fotoğrafı paylaştı.

Galatasaraylıları korkutan maske paylaşımı! İngiliz devinin gönderisi ortalığı karıştırdı: Victor Osimhen...

CHELSEA'NİN PAYLAŞIMI AKILLARA OSIMHEN'İ GETİRDİ

Fakat paylaşımdaki Evkador bayrağı emojisini ilk başta fark edemeyen Galatasaraylı taraftarlar, Chelsea'nin Osimhen'in transferini açıklayacağını zannetti.

Galatasaraylıları korkutan maske paylaşımı! İngiliz devinin gönderisi ortalığı karıştırdı: Victor Osimhen...

MASKE PAYLAŞIMININ PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı taraftarlar kısa süreli şok yaşarken, İngiliz ekibinin bu paylaşımı maske takan Ekvadorlu oyuncusu Moises Caicedo için yaptığı anlaşıldı.

Galatasaraylıları korkutan maske paylaşımı! İngiliz devinin gönderisi ortalığı karıştırdı: Victor Osimhen...
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.