Galatasaraylıları korkutan maske paylaşımı! İngiliz devinin gönderisi ortalığı karıştırdı: Victor Osimhen...

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak edilen Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Nijeryalı golcünün transfer için adının geçtiği kulüplerden Chelsea'nin yaptığı maske paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İngiliz devinin Osimhen transferini açıklayacağı düşünüldü. Paylaşımın perde arkası ortaya çıktı.

Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da tüm gözler şimdi Victor Osimhen'de. Bu sezon attığı gollerle sarı kırmızılıların şampiyonluğunda başrol oynayan Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.

Avrupa'dan birçok dev kulübün transfer listesinde bulunan Nijeryalı golcü için Galatasaray da tüm şartları seferber ediyor. Sarı kırmızılı yönetim, bonservisi Napoli'de bulunan yıldız golcüyü kadrosuna katabilmek için kaynak bulma çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAYLILARI KORKUTAN PAYLAŞIM

Galatasaray'da Osimhen harekatı ağır ağır yürütülürken, Avrupa devinin yaptığı bir paylaşım Galatasaray taraftarlarının yüreğini ağzına getirdi.

Golcü oyunun transferde adının anıldığı Chelsea, sosyal medya hesabından Osimhen'in taktığı maskeye benzeyen bir maske fotoğrafı paylaştı.

CHELSEA'NİN PAYLAŞIMI AKILLARA OSIMHEN'İ GETİRDİ

Fakat paylaşımdaki Evkador bayrağı emojisini ilk başta fark edemeyen Galatasaraylı taraftarlar, Chelsea'nin Osimhen'in transferini açıklayacağını zannetti.

MASKE PAYLAŞIMININ PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı taraftarlar kısa süreli şok yaşarken, İngiliz ekibinin bu paylaşımı maske takan Ekvadorlu oyuncusu Moises Caicedo için yaptığı anlaşıldı.