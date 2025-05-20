Galatasaray'da Osimhen seferberliği!

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in transferi Galatasaray camiasını heyecanlandırdı. Eski yönetici Rezan Epözdemir, bu büyük hamle için cebinden 2,5 milyon euro vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Süper Lig'de bitime iki hafta kala ipi göğüsleyen Galatasaray'da 25. şampiyonluk ve 5. yıldızdan çok Victor Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı konuşuluyor. Sarı-kırmızılı yönetim, dünya çapında ses getirecek bu transfer için yoğun mesai harcarken, camiadan dikkat çekici destekler gelmeye başladı.

"SİZCE DE GERÇEKÇİ Mİ?"

Kulübün eski yöneticilerinden Rezan Epözdemir, TV100 canlı yayınında yaptığı açıklamada Osimhen için kesenin ağzını açabileceğini söyledi. "Eğer Osimhen alınacaksa, daha önce Abdullah Kavukcu’ya da söyledim, telefonda da dile getirdim. Ne gerekiyorsa katkı sunmaya hazırım. Ama bu transfer sizce de gerçekçi mi?" diyen Epözdemir, bu transferin gerçekleşmesi durumunda sarı-kırmızılı kulübe dev bir bağış yapacağını söyledi.

"2,5 MİLYON EURO VERİRİM, YETER Kİ ALINSIN"

Programda yer alan İbrahim Seten ise Epözdemir’in bu sözlerine destek vererek, "Sen iki milyon ver, ben de iki buçuk veririm" çıkışıyla dikkat çekti.

Rezan Epözdemir son noktayı koydu: "Galatasaray bizden destek isterse, Osimhen için 2,5 milyon euroyu veririm. Yeter ki alınsın. Başkan Dursun Özbek ‘alıyoruz’ desin, ben hazırım."