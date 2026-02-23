Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Dünya Kupası öncesi Meksika’da kaos: Maçın ortasında silah sesleri yükseldi, oyuncular sahadan kaçtı!

Meksika’da kartel savaşları yeşil sahaya indi, 2026 Dünya Kupası tehlikeye girdi! Ünlü kartel lideri El Mencho’nun ölümü sonrası başlayan çatışmalar Necaxa-Querétaro maçını yarıda kesti; futbolcular sahadan kaçarak uzaklaştı. FIFA’nın Meksika’daki maçları ABD ve Kanada’ya kaydırmayı tartıştığı şok gelişmenin tüm detayları haberimizde.

Dünya Kupası öncesi Meksika’da kaos: Maçın ortasında silah sesleri yükseldi, oyuncular sahadan kaçtı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 13:47

Meksika’da saha dışındaki şiddet bu kez yeşil sahaların tam ortasına kadar girdi. Aguascalientes şehrinde oynanan Necaxa - Querétaro kadın futbol maçı, stadyum çevresinde patlak veren kanlı çatışmalar nedeniyle yarıda kesildi. Futbolcuların can havliyle soyunma odasına kaçtığı o anlar, dünyasında gündem oldu.

Dünya Kupası öncesi Meksika’da kaos: Maçın ortasında silah sesleri yükseldi, oyuncular sahadan kaçtı!

EL MENCHO’NUN ÖLÜMÜ ŞEHRİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Olayların fitilini, ülkenin en tehlikeli suç örgütü liderlerinden biri olan "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera’nın öldürülmesi ateşledi. Kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar stadyum kapılarına kadar dayanırken, şehrin pek çok noktasında araçlar ateşe verildi. Hakemin düdüğüyle duran maçta, tribünlerdeki taraftarlar ve sahadaki sporcular büyük bir korku yaşadı.

https://x.com/MLopezSanMartin/status/2025731860861530444?s=20

FIFA’DAN "DÜNYA KUPASI" HAMLESİ: MEKSİKA DEVRE DIŞI MI KALIYOR?

Yaşanan bu güvenlik zafiyeti, gözleri doğrudan Haziran ayında başlayacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası’na çevirdi. ABD ve Kanada ile ortaklaşa düzenlenecek turnuvaya sadece 4 ay kala yaşanan bu kaos, FIFA’yı acil durum planlarını devreye sokmaya zorladı.

Dünya Kupası öncesi Meksika’da kaos: Maçın ortasında silah sesleri yükseldi, oyuncular sahadan kaçtı!

Meksika basınından sızan bilgilere göre FIFA; Meksika’da oynanması planlanan maçların tamamen ABD ve Kanada'daki yedek stadyumlara alınması, turnuva süresince ordunun tam yetkiyle sahaya inmesi ve güvenlik riskinin sürmesi durumunda maçların boş tribünlere oynatılması gibi kararları alması bekleniyor.

FUTBOLSEVERLER TEDİRGİN: KUPA TEHLİKEDE Mİ?

11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek olan dev organizasyon için geri sayım sürerken, Meksika’nın ev sahipliği koltuğu ilk kez bu kadar sallantıda.

Juventus-Galatasaray rövanş maçına Portekizli hakem!
Osimhen gitti, huzur bitti! Galatasaray'ın galibiyet formülü çöktü: 10 maçta yüzde 50 kayıp
ETİKETLER
#Spor
#Spor
