Dünya Kupası öncesi Meksika’da kaos: Maçın ortasında silah sesleri yükseldi, oyuncular sahadan kaçtı!

Meksika’da saha dışındaki şiddet bu kez yeşil sahaların tam ortasına kadar girdi. Aguascalientes şehrinde oynanan Necaxa - Querétaro kadın futbol maçı, stadyum çevresinde patlak veren kanlı çatışmalar nedeniyle yarıda kesildi. Futbolcuların can havliyle soyunma odasına kaçtığı o anlar, spor dünyasında gündem oldu.

EL MENCHO’NUN ÖLÜMÜ ŞEHRİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Olayların fitilini, ülkenin en tehlikeli suç örgütü liderlerinden biri olan "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera’nın öldürülmesi ateşledi. Kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar stadyum kapılarına kadar dayanırken, şehrin pek çok noktasında araçlar ateşe verildi. Hakemin düdüğüyle duran maçta, tribünlerdeki taraftarlar ve sahadaki sporcular büyük bir korku yaşadı.

https://x.com/MLopezSanMartin/status/2025731860861530444?s=20

FIFA’DAN "DÜNYA KUPASI" HAMLESİ: MEKSİKA DEVRE DIŞI MI KALIYOR?

Yaşanan bu güvenlik zafiyeti, gözleri doğrudan Haziran ayında başlayacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası’na çevirdi. ABD ve Kanada ile ortaklaşa düzenlenecek turnuvaya sadece 4 ay kala yaşanan bu kaos, FIFA’yı acil durum planlarını devreye sokmaya zorladı.

Meksika basınından sızan bilgilere göre FIFA; Meksika’da oynanması planlanan maçların tamamen ABD ve Kanada'daki yedek stadyumlara alınması, turnuva süresince ordunun tam yetkiyle sahaya inmesi ve güvenlik riskinin sürmesi durumunda maçların boş tribünlere oynatılması gibi kararları alması bekleniyor.

FUTBOLSEVERLER TEDİRGİN: KUPA TEHLİKEDE Mİ?

11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek olan dev organizasyon için geri sayım sürerken, Meksika’nın ev sahipliği koltuğu ilk kez bu kadar sallantıda.