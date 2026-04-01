Dünya Kupası’na katılmayı elde eden Milliler Türkiye'ye döndü

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, Kosova'dan Türkiye'ye döndü.

GİRİŞ:
01.04.2026
saat ikonu 05:02
GÜNCELLEME:
01.04.2026
saat ikonu 06:17

, 2026 FIFA Dünya Kupası turunda deplasmanda ’yı 1-0 mağlup etti. 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanan ay-yıldızlılar, galibiyeti karşılaşmayı deplasman tribününde takip eden taraftarlarla birlikte kutladı. Milliler maçın ardından Türkiye'ye doğru yola çıktı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turunda deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
Maçın ardından Türkiye'ye gelen A Milli Takım, havalimanında alkışlarla karşılandı.
ALKIŞLARLA KARŞILANDILAR

Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanan müsabakanın ardından A Milli Takım, özel uçakla Türkiye’ye geldi. Sporcular havalimanında alkışlarla karşılandı.

