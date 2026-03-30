Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Spor
Editor
 | Burak Ayaydın

Türkiye Kosova deplasmanında | 2026 DÜNYA KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası yolundaki son maçını Kosova'da oynayacak. Yaklaşık çeyrek asır sonra Dünya Kupası'na gitmeye hazırlandığımız mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 23:04
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 23:19

Kosova ve Türkiye, play-off finali için sahaya çıkıyor. Salı akşamı saat 21.45 itibarıyla başlayacak olan kritik müsabakada, hakem Michael Oliver düdük çalacak ve 2026 Dünya Kupası için son bir düello daha gerçekleşecek.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Kosova ve Türkiye, 2026 Dünya Kupası play-off finalinde karşılaşıyor.
Müsabaka Salı akşamı saat 21.45'te hakem Michael Oliver yönetiminde oynanacak.
Türkiye en son 2002'de Dünya Kupası'na katıldı ve bu turnuvaya katılma hedefiyle sahaya çıkıyor.
Türkiye ve Kosova daha önce üç kez karşılaştı ve Türkiye bu maçların tamamını kazandı.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
KOSOVA-TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

Kosova: Arijanet Muric, Hajdari, Hajrizi, Dellova, Gallapeni, Florent Muslija, Elvis Rexhbeçaj, Hodza, Mergim Vojvoda, Asllani, Vedat Muriqi.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Samet Akaydın, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu.

A MİLLİ TAKIM'IN KOSOVA MAÇI ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray).

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli).

Orta Saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart).

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus).

2026 DÜNYA KUPASI PROGRAMIMIZ

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde maç fikstürü:

13 Haziran 07.00 Türkiye-Avustralya

19 Haziran 07.00 Türkiye-Paraguay

25 Haziran 05.00 Türkiye-ABD

ÇEYREK ASIRLIK HASRET

A Milli Takım, en son 2002 yılında katıldığı Dünya Kupası’ndan sonra turnuvaya gidemedi! Esasen ise 1950, 1954 ve 2002 yıllarında katılım hakkı elde eden Türkiye; 2002’de önemli de bir başarıya imza atmıştı. Şimdi ise neredeyse çeyrek asırın ardından; ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 organizasyonuna katılmak hedefleniyor.

TÜRKİYE VE KOSOVA ARASINDA DÖRDÜNCÜ KARŞILAŞMA

Türkiye ile Kosova bugüne kadar üç kez karşı karşıya geldi ve milliler bu maçların tamamını kazandı. Ayrıca bu dönemde Türkiye 12 gol atarken, kalesinde ise yalnızca 2 gol gördü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aykut Kocaman Türkiye adına Kosova karşılaşmasının analizini yaptı: Maç günü tespiti!
Vincenzo Montella'dan play-off finali öncesinde veda ile zafer arasında çarpıcı açıklamalar!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.