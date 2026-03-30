Kosova ve Türkiye, play-off finali için sahaya çıkıyor. Salı akşamı saat 21.45 itibarıyla başlayacak olan kritik müsabakada, hakem Michael Oliver düdük çalacak ve 2026 Dünya Kupası için son bir düello daha gerçekleşecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Türkiye Kosova deplasmanında | 2026 DÜNYA KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI Kosova ve Türkiye, 2026 Dünya Kupası play-off finalinde karşılaşıyor. Müsabaka Salı akşamı saat 21.45'te hakem Michael Oliver yönetiminde oynanacak. Türkiye en son 2002'de Dünya Kupası'na katıldı ve bu turnuvaya katılma hedefiyle sahaya çıkıyor. Türkiye ve Kosova daha önce üç kez karşılaştı ve Türkiye bu maçların tamamını kazandı.

KOSOVA-TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

Kosova: Arijanet Muric, Hajdari, Hajrizi, Dellova, Gallapeni, Florent Muslija, Elvis Rexhbeçaj, Hodza, Mergim Vojvoda, Asllani, Vedat Muriqi.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Samet Akaydın, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu.

A MİLLİ TAKIM'IN KOSOVA MAÇI ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray).

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli).

Orta Saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart).

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus).

2026 DÜNYA KUPASI PROGRAMIMIZ

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde maç fikstürü:

13 Haziran 07.00 Türkiye-Avustralya

19 Haziran 07.00 Türkiye-Paraguay

25 Haziran 05.00 Türkiye-ABD

ÇEYREK ASIRLIK HASRET

A Milli Takım, en son 2002 yılında katıldığı Dünya Kupası’ndan sonra turnuvaya gidemedi! Esasen ise 1950, 1954 ve 2002 yıllarında katılım hakkı elde eden Türkiye; 2002’de önemli de bir başarıya imza atmıştı. Şimdi ise neredeyse çeyrek asırın ardından; ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 organizasyonuna katılmak hedefleniyor.

TÜRKİYE VE KOSOVA ARASINDA DÖRDÜNCÜ KARŞILAŞMA

Türkiye ile Kosova bugüne kadar üç kez karşı karşıya geldi ve milliler bu maçların tamamını kazandı. Ayrıca bu dönemde Türkiye 12 gol atarken, kalesinde ise yalnızca 2 gol gördü.