Aykut Kocaman Türkiye adına Kosova karşılaşmasının analizini yaptı: Maç günü tespiti!

Aykut Kocaman'dan gündeme dair önemli açıklamalar geldi. Yarın oynanacak Kosova-Türkiye maçını yorumlayan Aykut Kocaman, A Milli Takım özelinde samimi bir itirafta da bulundu.

Aykut Kocaman Türkiye adına Kosova karşılaşmasının analizini yaptı: Maç günü tespiti!
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 22:28
Fenerbahçe efsanesi Aykut Kocaman, spor gündemindeki pek çok konuyu yorumladı. Halihazırda uzun zamandır takım çalıştırmayan Aykut Kocaman, bundan sonrası için ise sadece iki durak gösterdi.

Aykut Kocaman Türkiye adına Kosova karşılaşmasının analizini yaptı: Maç günü tespiti!

Fenerbahçe efsanesi Aykut Kocaman, spor gündemindeki konuları yorumladı ve gelecekte sadece Fenerbahçe veya A Milli Takım'da çalışacağını belirtti.
Aykut Kocaman, 24 yıldır Dünya Kupası'na gidememenin uzun bir süre olduğunu belirtti ve milli takımın tesadüfen finallerde olmaması gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin Kosova ile oynayacağı maçı değerlendiren Kocaman, antrenörlüğün sırrının duyguları yönetmek olduğunu vurguladı ve Vincenzo Montella'nın A Milli Takım'ı iyi yönettiğini düşündüğünü belirtti.
Montella'nın öndeki oyunculardan pres ve adam eksiltebilen bir forvet aradığını belirten Kocaman, Burak Yılmaz'ın kariyerinin kendisinin çok üstünde olduğunu şakayla karışık ifade etti.
Pandemi döneminde takımların daha hızlı karar aldığını ve ödemelerdeki sorunların antrenörlükten mesafesini açtığını söyledi.
Başakşehir'de son dönemde oyuncularla ilişkilerinde sıkıntılar yaşadığını ve bundan sonra sadece Fenerbahçe veya A Milli Takım'da çalışmaya karar verdiğini açıkladı.
AYKUT KOCAMAN'DAN DÜNYA KUPASI VE KOSOVA TESPİTLERİ

"Bu kadar yatırımın, verilen önemin karşılığında 24 sene Dünya Kupası'na gidememek, uzun bir süre. Avrupa şampiyonası, Dünya şampiyonası finallerinde Türkiye'nin tesadüfen olmaması lazım! Hep oralarda olmamız lazım. Olmadığımız zaman tesadüf olmalı. Perşembe gününden itibaren Kosova ve Türkiye bu maça kilitlendi. İki takımın da olumlu ve olumsuz özellikleri söylendi. Daha eklenecek bir şey yok. Daha etkileyici ne olabilir diye düşündüğümde, o gün duyguları yönetmek olacak. Antrenörlüğün de sırrı bu. Milli Takım'ın şahane bir jenerasyonu var. Hakkını teslim etmek lazım. Vincenzo Montella çok iyi idare ediyor. Küçük zikzaklar içinde eğrisi yukarı doğru diye düşünüyorum. Çok iyi yönetiyor. A Milli Takım'ı izlerken, canla başla oynayan oyuncular gördüğümde çok mutlu oluyorum. Şu an A Milli Takım'ı izlerken bunu yakalıyorum. Bunu yapan teknik direktörün hakkını teslim etmek lazım. İyi yönetiyor bence. Dünya Kupası da birkaç ay sonra başlayacak, duygular öne çıkacak. Kosova'nın kendi evinde oynaması ve saha zeminindeki sıkıntılar... Zeminde problem yaşarsak, maçta bütün dengeler değişebilir. Bunun sonucunda Kosova'da duygusal patlama olabilir. Ciddi istekli bir grup."

BURAK YILMAZ İLE SAMİMİ KIYAS

"Burak Yılmaz mı ben mi? Vincenzo Montella, beni tercih eder gibi. Aslında şaka yaptım burada (gülerek). Burak Yılmaz'a takılmak için söyledim. Burak Yılmaz'ın kariyeri benim çok çok üstümde. Bunu söylerken de vazgeçtim. Öndeki oyunculardan baskı istiyor Montella. Bu yüzden biraz önceki şakamı geri alıyorum. Maçlarda dolaşan, adam eksiltebilen, kenara gelebilen forvet arıyor."

AYKUT KOCAMAN YENİ TAKIMI İÇİN NET KONUŞTU

"Yöneticiler, pandemi döneminde seyirci yokken daha hızlı karar verir oldular. Ayrıca çalıştığımız insanlar, personellerin ve oyuncuların ödemesini yapamamaya başladı. Oyunculardan bir şey isterken, yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar da antrenörlükle mesafemi açtı. Oyuncularla hep aram iyi oldu. Ufakça çatışmalar olabiliyor ama belli bir süre sonra hep inişli çıkışlı gitti. Başakşehir'de son dönemde oyuncularla ilişkilerde sıkıntılar oldu. Sonra bir karar verdim. Bundan sonra 'ya Fenerbahçe'de ya da A Milli Takım'da çalışacağım' dedim. Kararıma uygun devam ediyorum. Bunu da olursa diye söyledim."

