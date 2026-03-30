Editor
 | Burak Ayaydın

Vincenzo Montella'dan play-off finali öncesinde veda ile zafer arasında çarpıcı açıklamalar!

Kosova-Türkiye maçına saatler kala, Vincenzo Montella'dan önemli bir basın toplantısı geldi. Esasen ise İtalyan çalıştırıcı, veda ile zafer arasında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Vincenzo Montella'dan play-off finali öncesinde veda ile zafer arasında çarpıcı açıklamalar!
Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası yolunda play-off finali oynayacak olan Türkiye adına tüm görev süresini öne çıkardı. İlave olarak da A Milli Takım ile başarılı işler yapan 51 yaşındaki antrenör, veda ile zafer arasındaki detaylara odaklandı.

Vincenzo Montella'dan play-off finali öncesinde veda ile zafer arasında çarpıcı açıklamalar!

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası yolunda play-off finali öncesinde açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, görev süresini ve zafer ile veda arasındaki detayları vurguladı.
Montella, futbolcuların ellerinden gelenin en iyisini yaptığını ve büyük bir milletin ismi için savaştıklarını belirtti.
Türkiye'nin kendisine kendinden biri gibi davrandığını ve federasyonun desteğini hissettiğini söyledi.
Resmi maçlarda en yüksek puan ortalamasına sahip olduğunu ve bunun kendisine verilen destekle olduğunu ifade etti.
Milli takımın dünyada saygı duyulan bir konuma geldiğini, Uluslar Ligi ve FIFA sıralamasında yükseldiğini belirtti.
Oyuncularını kendi evlatları ve ailesi gibi hissettiğini, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na teşekkür ettiğini dile getirdi.
Kosova maçının sonucu ne olursa olsun oyuncularına karşı düşüncelerinin değişmeyeceğini vurguladı.
Vincenzo Montella'dan play-off finali öncesinde veda ile zafer arasında çarpıcı açıklamalar!

VINCENZO MONTELLA'DAN PLAY-OFF FİNALİ ÖNCESİNDE VEDA İLE ZAFER ARASINDA ÇARPICI AÇIKLAMALAR!

"İlk olarak 2.5 senenin özetini yapmak istiyorum. Öncelikli olan futbolcularımız, onlar gerçek adamlar. Büyük futbolcu olmadan önce, büyük adamlar olarak ellerinden gelenin en iyisini yaptılar.

Çok kritik bir dönemde geldim. Tarihi boyunca kendi evinde kaybetmemiş Hırvatistan'ı yendik. O günden itibaren oyuncular, bana her zaman, her şeylerini verdiler. Oynayan, oynamayan herkes savaşan bir grup oldu.

Formalarının arkalarında kendi isimlerinin değil, büyük milletin isminin yazdığını fark ettiler.

Vincenzo Montella'dan play-off finali öncesinde veda ile zafer arasında çarpıcı açıklamalar!

Bu ülkenin, bana kendinden biri gibi davrandığını da kalbimde taşıyorum. İlk günden bugüne kadar federasyonun desteğini hissettim.

Resmi maçlarda en yüksek puan ortalamasını sahipsem, bu bana verilen destek ile oldu.

Dünyada saygı duyulan bir milli takım haline geldik. Uluslar Ligi'nde yükseldik, FIFA sıralamasında yükseldik. Herkese teşekkür ederim. Oyuncularımı kendi evlatlarım, ailem gibi hissediyorum. Sayın başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na teşekkür ederim.

Vincenzo Montella'dan play-off finali öncesinde veda ile zafer arasında çarpıcı açıklamalar!

Uzun süredir hayalini kurduğumuz Dünya Kupası için elimizden geleni yapacağız.

Kosova maçında sonuç ne olursa olsun, oyuncularıma karşı düşüncelerim asla değişmeyecek. Onları hiçbir şeye değişmem.

Kosova hak ederek buralara geldi. Taktiksel olarak kurguları görüldü, çok net bir oyun ve fikir var. Bunu maç içinde görebiliyorsunuz. Final maçına çıkacağız. Biz de en iyi şekilde hazırlanarak, ne yapmak istediğimizi biliyor olacağız.

Vincenzo Montella'dan play-off finali öncesinde veda ile zafer arasında çarpıcı açıklamalar!

Baskıyı herkes hisseder. Bu bir final. 24 yıldır gitmedik ama oyuncularımızın çoğu doğmamıştı. 24 senedir gidemediysek, sorumlusu onlar değil. Bu kez gitmek istiyoruz, ülkemiz için en iyisini yapacağız.

Kosova'nın güçlü yönlerini törpülemek gerekiyor. Buna çalıştık. Kendi özelliklerimizi de ön plana çıkaracağız. Farklı bir maç olacak.

Vincenzo Montella'dan play-off finali öncesinde veda ile zafer arasında çarpıcı açıklamalar!

Diğer taraftaysa 2026 Dünya Kupası'ndaki rakiplerimize bakmadım bile. Avustralya, ABD ve Paraguay ile ne yaparız diye düşünmedim. Sadece Kosova mücadelesine odaklandık. Paraguay'ın Yunanistan ile maçı vardı ama ekibimizden kimseyi göndermedik. Bizim tek hedefimiz şu an bu maç.

Zorlayarak konuşmuyorum, gerçekten Türkiye'de çok iyi hissediyorum. Başkanımızla dostluğumuz çok iyi. Yarın farklı kararlar alırken de zorlanmayız. Kültürlerimiz çok yakın, ben de benzer şekilde büyüdüm. Türk gibi hissediyorum."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakan Çalhanoğlu'na Kosova maçı öncesinde İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözleri soruldu!
2026 Dünya Kupası öncesi gerginlik: Edin Dzeko'dan İtalya sözleri!
