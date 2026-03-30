Hakan Çalhanoğlu'na Kosova maçı öncesinde İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözleri soruldu!

Hakan Çalhanoğlu'ndan Kosova maçı öncesinde anlamlı açıklamalar geldi. Yıldız orta saha; Kosovalı bir muhabirin sorduğu, "2004 yılında 'Çek Bir Letonya' başlığı atılmış, Türkiye rakibini küçümsemiş ve elenmişti. Kosova maçı öncesi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 'Kazanamıyorsak gitmeyelim' şeklinde bir açıklama yaptı. Bu yaklaşım sizde baskı oluşturuyor mu?" sorusunu cevapladı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN MUHABİRİN SORUSUNA ANLAMLI CEVAP

"Ben hiçbir rakibi küçümsemem. Futbolda bunun örneklerini gördük. Inter olarak Bodo/Glimt'e elendik. Bu yüzden her maçın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Dünya Kupası'na gitmek için önümüzde sadece bir maç kaldı. Bu tür karşılaşmalarda kalite değil, sahada kim daha çok kalbini ortaya koyarsa o kazanır. Biz bunun farkındayız ve hazırız. Kosova'nın çok fazla tehlikeli oyuncusu var. Fisnik Asllani var. Vedat Muriqi kale önünde ve duran toplarda çok iyi. Juventus'ta Kenan Yıldız ile oynayan Edon Zhegrova çok iyi. Hepsini tek tek saymayayım, ayıp olur. Hepsi iyi ve kaliteli. Küçüklükten beri hayal ettiğimiz bir şey Dünya Kupası. 2002'de ağabeylerimiz başardı, biz onlarla büyüdük ve hayal kurduk. Şimdi maça ben çıkacağım ve son bir maç kaldı. Önceliğimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve milletimizi gururlandırmak. Hocamız ile 2.5 yılda ileriye doğru çok önemli adımlar attık. Avrupa Şampiyonası güzel geçti. Takımda hava çok iyi. Çok motiveyiz. Baskıyı da hissediyoruz."