Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Hakan Çalhanoğlu'na Kosova maçı öncesinde İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözleri soruldu!

Kosova-Türkiye maçı öncesinde, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve kaptan Hakan Çalhanoğlu basın toplantısı düzenledi. Kosovalı bir muhabir, Hakan Çalhanoğlu'na TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözlerini sordu.

GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 20:04
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 20:09

Hakan Çalhanoğlu'ndan Kosova maçı öncesinde anlamlı açıklamalar geldi. Yıldız orta saha; Kosovalı bir muhabirin sorduğu, "2004 yılında 'Çek Bir Letonya' başlığı atılmış, Türkiye rakibini küçümsemiş ve elenmişti. Kosova maçı öncesi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 'Kazanamıyorsak gitmeyelim' şeklinde bir açıklama yaptı. Bu yaklaşım sizde baskı oluşturuyor mu?" sorusunu cevapladı.

Hakan Çalhanoğlu, Kosova maçı öncesinde rakibi küçümsemediklerini ve Dünya Kupası'na gitme hayaliyle motive olduklarını belirtti.
Hakan Çalhanoğlu, hiçbir rakibi küçümsemediğini ve futbolda bunun örneklerini gördüklerini söyledi.
Inter'in Bodo Glimt'e elendiğini ve bu yüzden her maçın ne kadar zor olduğunu bildiklerini belirtti.
Dünya Kupası'na gitmek için önlerinde sadece bir maç kaldığını ve bu tür karşılaşmalarda kalpten oynayanın kazandığını ifade etti.
Kosova'nın Fisnik Asllani, Vedat Muriqi ve Edon Zhegrova gibi tehlikeli oyunculara sahip olduğunu söyledi.
2002'de ağabeylerinin başardığı Dünya Kupası'na gitmenin kendisi için çocukluk hayali olduğunu belirtti.
Takımın hocasıyla 2.5 yılda ileriye doğru önemli adımlar attıklarını ve Avrupa Şampiyonası'nın güzel geçtiğini söyledi.
HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN MUHABİRİN SORUSUNA ANLAMLI CEVAP

"Ben hiçbir rakibi küçümsemem. Futbolda bunun örneklerini gördük. Inter olarak Bodo/Glimt'e elendik. Bu yüzden her maçın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Dünya Kupası'na gitmek için önümüzde sadece bir maç kaldı. Bu tür karşılaşmalarda kalite değil, sahada kim daha çok kalbini ortaya koyarsa o kazanır. Biz bunun farkındayız ve hazırız. Kosova'nın çok fazla tehlikeli oyuncusu var. Fisnik Asllani var. Vedat Muriqi kale önünde ve duran toplarda çok iyi. Juventus'ta Kenan Yıldız ile oynayan Edon Zhegrova çok iyi. Hepsini tek tek saymayayım, ayıp olur. Hepsi iyi ve kaliteli. Küçüklükten beri hayal ettiğimiz bir şey Dünya Kupası. 2002'de ağabeylerimiz başardı, biz onlarla büyüdük ve hayal kurduk. Şimdi maça ben çıkacağım ve son bir maç kaldı. Önceliğimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve milletimizi gururlandırmak. Hocamız ile 2.5 yılda ileriye doğru çok önemli adımlar attık. Avrupa Şampiyonası güzel geçti. Takımda hava çok iyi. Çok motiveyiz. Baskıyı da hissediyoruz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nuri Şahin'den hakem konusuna bambaşka yaklaşım: Kesin karar!
2026 Dünya Kupası öncesi gerginlik: Edin Dzeko'dan İtalya sözleri!
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
