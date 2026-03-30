Ömer Ali Şahiner, Nuri Şahin'in hakemlere yaklaşımını anlattı. Halihazırda Başakşehir'in kaptanı olan 34 yaşındaki futbolcu, Nuri Şahin'in hakem konusunda çok net bir tavır aldığını ve tüm futbolcuları uyardığını söyledi.

HABERİN ÖZETİ Nuri Şahin'den hakem konusuna bambaşka yaklaşım: Kesin karar! Başakşehir kaptanı Ömer Ali Şahiner, teknik direktör Nuri Şahin'in hakemlere karşı kesin bir tavır aldığını ve oyuncuları hakemlerle tartışmamaları konusunda uyardığını belirtti. Nuri Şahin, göreve geldiği günden beri oyunculara hakemlerle didişmemeleri yönünde net bir talimat verdi. Şahiner, bu durumun hakemler tarafından da fark edildiğini ve bazı hakemlerin teşekkür ettiğini söyledi. Oyuncuların hatalarının da kabul edildiğini ve öncelikle kendi performanslarına odaklanmaları gerektiğini belirtti. Oyuncuların darbeleri abartma, yerde yatma ve oyunu soğutma gibi davranışlarının da hakemlerin işini zorlaştırdığına değindi. Şahiner, Nuri Şahin ile birlikte ilk kez bu tür bir hakem uyarı sistemi gördüğünü ifade etti.

NURİ ŞAHİN'DEN HAKEM KONUSUNA BAMBAŞKA YAKLAŞIM!

Nuri Şahin'in direktifleri üzerinden hakem konusunu gündeme taşıyan Ömer Ali Şahiner, "Nuri Hoca geldiği günden beri son konuşmalarını yaparken, 'kesinlikle ve kesinlikle kimseyi hakemle didişirken görmek istemiyorum' diyor. Bunu hakemler de hissediyor, bize teşekkür edenler oldu. Hata yapıyorlar mı? Yapıyorlar. En çok hatayı biz futbolcular yapıyoruz. Benim her attığım pas ya da şut başarılı değil, onları rahat bırakıp önce kendimize bakmamız gerekiyor. Yanlışlar, hatalar, oluyor mu? Elbette olacak, insan bu. Hataları en aza düşürebilmek için başta biz oyuncuların kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Bazen darbeleri abartmada, yerde yatmada, oyunu soğutmada… Bunları en çok biz oyuncular yapıyoruz. Biz hocamızın önderliğinde bir düzen başlattık ve umarım bu tüm Türkiye’ye yayılır. Ben Nuri hocayla birlikte, ilk defa bu uyarıyı gördüm." dedi.