Fenerbahçe'de Ederson ayrılığı: Süper Lig devine piyango vurdu!

Fenerbahçeli Ederson için Suudi Arabistan ekipleri menajerlik sürecini başlattı. Manchester City ile geçen yaz döneminde 11 milyon Euroluk bir transfer anlaşması yapan Fenerbahçe'nin, 20 milyon Euro civarlarında bir ayrılık için yeniden hesaplamalara girişmesi gündeme geldi.
Fenerbahçe'nin 11 milyon Euro bonservis ve oldukça da yüksek bir maaş kontratıyla transfer ettiği Ederson, sezonun son bölümü gelmesine rağmen hala camiadan tam not alamamıştı! Süreçten hareketle sarı lacivertli taraftarlarda da eleştiri sesleri yükselirken, an itibarıyla ise Süper Lig devine adeta piyango vurdu. Zira Fenerbahçe; Brezilyalı eldivenin Suudi Arabistan transferinin önünü açması durumunda, yaptığı yatırımın neredeyse tamamını tekrar kasaya koyacak ve kale pozisyonu için yeni bir hamle yapma şansı olacak.
Fenerbahçe'deki kariyerine yeterince odaklanmadığı için eleştirilen 32 yaşındaki Ederson, Noel döneminde de takımdan ayrılarak izne çıkmış ve 2-1 kaybedilen Beşiktaş derbisinde forma giymemişti.
Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 31 mücadelede yer alan ve 11 maçta gol yemeyen Ederson, kalan 20 karşılaşmada ise 31 kez skor tabelasının aleyhlerinde değiştiğini görmüştü.