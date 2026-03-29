Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb arasında 1.5 milyon Euroluk kaleci transferi!

Fenerbahçe'den Dinamo Zagreb'e kiralık olarak giden Dominik Livakovic, sarı lacivertli yönetimce tamamen gözden çıkarıldı. Halihazırda ülkesinde mutlu olan Hırvat eldivenin, Dinamo Zagreb'in de olumlu yaklaşımıyla birlikte kesinkes Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.
Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb'in, Dominik Livakovic transferi için 1.5 milyon Euro civarlarında bir anlaşma yapması bekleniyor! Esasen ise 2023 yazında 6.65 milyon Euro bedelle Zagreb'ten Fenerbahçe gelen 31 yaşındaki kaleci, Süper Lig deviyle 2028 Haziran'ına kadar sözleşme imzalamıştı.
Fenerbahçe formasıyla toplamda 74 maça çıkan Dominik Livakovic, 26 mücadelede kalesini gole kapamış ve totalde ise tam 80 kez skor tabelasının aleyhlerine değiştiğini görmüştü.