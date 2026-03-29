Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb arasında 1.5 milyon Euroluk kaleci transferi!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Dinamo Zagreb'e kiraladığı Dominik Livakovic için sürpriz bir karar çıktı. Sportske Novosti'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile 1.5 milyon Euro civarlarında bir anlaşma için hazırlıklara başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb arasında 1.5 milyon Euroluk kaleci transferi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 23:29
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 23:32

Fenerbahçe'den Dinamo Zagreb'e kiralık olarak giden Dominik Livakovic, sarı lacivertli yönetimce tamamen gözden çıkarıldı. Halihazırda ülkesinde mutlu olan Hırvat eldivenin, Dinamo Zagreb'in de olumlu yaklaşımıyla birlikte kesinkes Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb arasında 1.5 milyon Euroluk kaleci transferi!

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe'den Dinamo Zagreb'e kiralık olarak giden Dominik Livakovic'in, Dinamo Zagreb'in de olumlu yaklaşımıyla birlikte Fenerbahçe'den tamamen ayrılması bekleniyor.
Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb, Dominik Livakovic transferi için 1.5 milyon Euro civarlarında bir anlaşma yapması bekleniyor.
Livakovic, 2023 yazında 6.65 milyon Euro bedelle Dinamo Zagreb'ten Fenerbahçe'ye gelmişti.
Hırvat eldivenin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 Haziran'ına kadar devam ediyor.
Dominik Livakovic, Fenerbahçe formasıyla toplam 74 maça çıktı, 26 maçta kalesini gole kapatırken 80 gol yedi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb arasında 1.5 milyon Euroluk kaleci transferi!

FENERBAHÇE VE DINAMO ZAGREB ARASINDA 1.5 MİLYON EUROLUK KALECİ TRANSFERİ!

Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb'in, Dominik Livakovic transferi için 1.5 milyon Euro civarlarında bir anlaşma yapması bekleniyor! Esasen ise 2023 yazında 6.65 milyon Euro bedelle Zagreb'ten Fenerbahçe gelen 31 yaşındaki kaleci, Süper Lig deviyle 2028 Haziran'ına kadar sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb arasında 1.5 milyon Euroluk kaleci transferi!

DOMINIK LIVAKOVIC VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplamda 74 maça çıkan Dominik Livakovic, 26 mücadelede kalesini gole kapamış ve totalde ise tam 80 kez skor tabelasının aleyhlerine değiştiğini görmüştü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ali Koç örneğiyle Hakan Bilal Kutlualp'e seslendi: Lube Ayar'dan Fenerbahçe'deki seçim sürecine sert tepki!
Premier Lig'de 210 milyon Euroluk veda hesapları!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.