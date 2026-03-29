Premier Lig'de 210 milyon Euroluk veda hesapları!

Premier Lig'de piyasa değeri 210 milyon Euroyu bulan 10 futbolcu, sözleşmesinin son aylarına girdi. Halihazırdaki kulüplerinden hala resmi teklif almayan yıldız isimler, Premier Lig adına 210 milyon Euroluk veda hesaplarını gündeme taşıdı. Ayrıca kritik listede, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği futbolcular da yer aldı.
1 - Ibrahima Konate | Liverpool | 50 Milyon Euro
2 - Bernardo Silva | Manchester City | 27 Milyon Euro
3 - Harry Wilson | Fulham | 25 Milyon Euro
4 - Marcos Senesi | Bournemouth | 22 Milyon Euro
5 - Ryan Sessegnon | Fulham | 20 Milyon Euro
6 - John Stones | Manchester City | 15 Milyon Euro
7 - Rico Henry | Brentford | 15 Milyon Euro
8 - Yves Bissouma | Tottenham | 12 Milyon Euro
9 - Daichi Kamada | Crystal Palace | 12 Milyon Euro
10 - Mathias Jensen | Brentford | 12 Milyon Euro