Premier Lig'de piyasa değeri 210 milyon Euroyu bulan 10 futbolcu, sözleşmesinin son aylarına girdi. Halihazırdaki kulüplerinden hala resmi teklif almayan yıldız isimler, Premier Lig adına 210 milyon Euroluk veda hesaplarını gündeme taşıdı. Ayrıca kritik listede, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği futbolcular da yer aldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Premier Lig'de 210 milyon Euroluk veda hesapları! Premier Lig'de sözleşmesinin son aylarına giren ve toplam piyasa değeri 210 milyon Euro olan 10 futbolcu, kulüplerinden henüz resmi teklif almadı. Liverpool'dan Ibrahima Konate 50 milyon Euro piyasa değeriyle listenin başında yer alıyor. Manchester City'den Bernardo Silva 27 milyon Euro, Fulham'dan Harry Wilson 25 milyon Euro değerinde. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği futbolcuların da bulunduğu listede, sözleşmeleri 2026 Haziran'ında bitecek oyuncular bulunuyor.

PREMIER LIG'DE 210 MİLYON EUROLUK VEDA: 2026 HAZİRAN'INDA SÖZLEŞMESİ BİTECEK 10 FUTBOLCU!

1 - Ibrahima Konate | Liverpool | 50 Milyon Euro

2 - Bernardo Silva | Manchester City | 27 Milyon Euro

3 - Harry Wilson | Fulham | 25 Milyon Euro

4 - Marcos Senesi | Bournemouth | 22 Milyon Euro

5 - Ryan Sessegnon | Fulham | 20 Milyon Euro

6 - John Stones | Manchester City | 15 Milyon Euro

7 - Rico Henry | Brentford | 15 Milyon Euro

8 - Yves Bissouma | Tottenham | 12 Milyon Euro

9 - Daichi Kamada | Crystal Palace | 12 Milyon Euro

10 - Mathias Jensen | Brentford | 12 Milyon Euro