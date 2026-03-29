Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Premier Lig'de 210 milyon Euroluk veda hesapları!

Premier Lig'de 210 milyon Euroluk veda hesapları başladı. Zira an itibarıyla Premier Lig ekipleri, 210 milyon Euro değerindeki ayrılıklar için resmi bir hamle yapmadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Premier Lig'de 210 milyon Euroluk veda hesapları!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 21:28
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 21:28

'de 210 milyon Euroyu bulan 10 futbolcu, sözleşmesinin son aylarına girdi. Halihazırdaki kulüplerinden hala resmi teklif almayan yıldız isimler, Premier Lig adına 210 milyon Euroluk veda hesaplarını gündeme taşıdı. Ayrıca kritik listede, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği futbolcular da yer aldı.

HABERİN ÖZETİ

Premier Lig'de 210 milyon Euroluk veda hesapları!

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Premier Lig'de sözleşmesinin son aylarına giren ve toplam piyasa değeri 210 milyon Euro olan 10 futbolcu, kulüplerinden henüz resmi teklif almadı.
Liverpool'dan Ibrahima Konate 50 milyon Euro piyasa değeriyle listenin başında yer alıyor.
Manchester City'den Bernardo Silva 27 milyon Euro, Fulham'dan Harry Wilson 25 milyon Euro değerinde.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği futbolcuların da bulunduğu listede, sözleşmeleri 2026 Haziran'ında bitecek oyuncular bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

PREMIER LIG'DE 210 MİLYON EUROLUK VEDA: 2026 HAZİRAN'INDA SÖZLEŞMESİ BİTECEK 10 FUTBOLCU!

1 - Ibrahima Konate | Liverpool | 50 Milyon Euro

Premier Lig'de 210 milyon Euroluk veda hesapları!

2 - Bernardo Silva | Manchester City | 27 Milyon Euro

Premier Lig'de 210 milyon Euroluk veda hesapları!

3 - Harry Wilson | Fulham | 25 Milyon Euro

Premier Lig'de 210 milyon Euroluk veda hesapları!

4 - Marcos Senesi | Bournemouth | 22 Milyon Euro

Premier Lig'de 210 milyon Euroluk veda hesapları!

5 - Ryan Sessegnon | Fulham | 20 Milyon Euro

Premier Lig'de 210 milyon Euroluk veda hesapları!

6 - John Stones | Manchester City | 15 Milyon Euro

Premier Lig'de 210 milyon Euroluk veda hesapları!

7 - Rico Henry | Brentford | 15 Milyon Euro

Premier Lig'de 210 milyon Euroluk veda hesapları!

8 - Yves Bissouma | Tottenham | 12 Milyon Euro

Premier Lig'de 210 milyon Euroluk veda hesapları!

9 - Daichi Kamada | Crystal Palace | 12 Milyon Euro

Premier Lig'de 210 milyon Euroluk veda hesapları!

10 - Mathias Jensen | Brentford | 12 Milyon Euro

Premier Lig'de 210 milyon Euroluk veda hesapları!
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#premier lig
#piyasa değeri
#Sözleşme Sonu
#Transfer Dedikoduları
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.