2026 Dünya Kupası öncesi gerginlik: Edin Dzeko'dan İtalya sözleri!

2026 Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri play-off finalinde, Bosna Hersek ve İtalya eşleşti. Kuzey İrlanda'yı mağlup ettikten sonra kura çekimini bekleyen İtalyan futbolcular, Bosna Hersek'in Galler'i elemesiyle birlikte çok sevinmiş ve o anlar da sosyal medyada tepki görmüştü. Süreçten hareketle 'saygısızlık' olarak algılanan tavırları yorumlayan Edin Dzeko, İtalya'nın neden bu kadar endişelendiğini anlamadığını ifade etti.
"İtalyan oyuncuların sevinci mi? Açık konuşayım, bu son derece normal bir şey. Hepimizin bazı tercihleri var, benimki belki de İtalya’ya karşı oynamamak olurdu. Tabii ki günümüzde dikkatli olmak gerekiyor, sosyal medyada her şey büyütülüyor. Bununla birlikte, İtalya’nın neden Galler ya da Bosna Hersek'ten korkması gerektiğini anlamıyorum. İnanılmaz bir milli takım, 4 Dünya Kupası kazandı; eğer Galler’de sahaya çıkmaktan korkuyorsa bir şeyler yolunda gitmiyor demektir ve bizim de onların bu korkusu üzerinden oynamamız gerekir. Dimarco videoyla ilgili bana yazdı, kimseyi kırmak istemediğini söyledi. Ben de ona ‘neyi konuşuyoruz ki?’ diye cevap verdim, ortada bir sorun yok."
"Her kulübe ve özellikle her millî takıma saygı duyduğumu belirtmek isterim. Bu, içgüdüsel bir tepkiydi; arkadaşlar arasındaydık ve penaltıları izliyorduk. Arkadaşım olan Edin Dzeko ile de konuştum ve onu tebrik ettim. Tekrar ediyorum, ne Bosna Hersek'e ne de Bosnalılara karşı herhangi bir saygısızlık yapmadım; biz düzgün insanlarız. Ayrıca kibirli olduğumuz da söylendi ama kibirli olacak pek bir şey yok çünkü son iki Dünya Kupası’na katılamadık. Bunun dışında arkadaşların, ailelerin ve hatta çocukların bulunduğu bir ortamda görüntülenmem beni üzdü ve bunun pek de saygılı olmadığını düşünüyorum."