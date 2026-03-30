Spor
2026 Dünya Kupası öncesi gerginlik: Edin Dzeko'dan İtalya sözleri!

2026 Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri devam ederken, Bosna Hersek ve İtalya arasında tansiyon yükseldi. An itibarıyla ise Edin Dzeko, İtalya'nın içinde bulunduğu duruma dair net bir analiz gerçekleştirdi.

2026 Dünya Kupası öncesi gerginlik: Edin Dzeko'dan İtalya sözleri!
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 18:21
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 18:21

2026 Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri play-off finalinde, ve eşleşti. Kuzey İrlanda'yı mağlup ettikten sonra kura çekimini bekleyen İtalyan futbolcular, Bosna Hersek'in Galler'i elemesiyle birlikte çok sevinmiş ve o anlar da sosyal medyada tepki görmüştü. Süreçten hareketle 'saygısızlık' olarak algılanan tavırları yorumlayan , İtalya'nın neden bu kadar endişelendiğini anlamadığını ifade etti.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Bosna Hersek ile eşleşen İtalya'nın, Bosna Hersek'in Galler'i elemesi sonrası verdiği sevinç tepkileri, hem İtalya'dan Federico Dimarco hem de Bosna Hersek'ten Edin Dzeko tarafından yorumlandı.
İtalyan futbolcuların Bosna Hersek'in Galler'i elemesi sonrası sevinç göstermesi sosyal medyada tepki çekmişti.
Edin Dzeko, İtalya'nın bu kadar endişelenmesini anlamadığını belirterek, Galler'den korkuyorlarsa bir şeylerin yolunda gitmediğini söyledi.
Federico Dimarco, yaşananların içgüdüsel bir tepki olduğunu ve kimseye saygısızlık yapmadıklarını ifade etti.
Dimarco, arkadaşı Edin Dzeko ile de konuştuğunu ve onu tebrik ettiğini belirtti.
Dimarco, arkadaşların, ailelerin ve çocukların bulunduğu bir ortamda görüntülenmelerinin kendisini üzdüğünü ve bunun saygılı olmadığını düşündüğünü dile getirdi.
EDIN DZEKO'DAN İTALYAN FUTBOLCULARIN SEVİNÇ VİDEOSU İÇİN AÇIKLAMA

"İtalyan oyuncuların sevinci mi? Açık konuşayım, bu son derece normal bir şey. Hepimizin bazı tercihleri var, benimki belki de İtalya’ya karşı oynamamak olurdu. Tabii ki günümüzde dikkatli olmak gerekiyor, sosyal medyada her şey büyütülüyor. Bununla birlikte, İtalya’nın neden Galler ya da Bosna Hersek'ten korkması gerektiğini anlamıyorum. İnanılmaz bir milli takım, 4 Dünya Kupası kazandı; eğer Galler’de sahaya çıkmaktan korkuyorsa bir şeyler yolunda gitmiyor demektir ve bizim de onların bu korkusu üzerinden oynamamız gerekir. Dimarco videoyla ilgili bana yazdı, kimseyi kırmak istemediğini söyledi. Ben de ona ‘neyi konuşuyoruz ki?’ diye cevap verdim, ortada bir sorun yok."

FEDERICO DIMARCO DA YAŞANANLAR HAKKINDA KONUŞTU

"Her kulübe ve özellikle her millî takıma saygı duyduğumu belirtmek isterim. Bu, içgüdüsel bir tepkiydi; arkadaşlar arasındaydık ve penaltıları izliyorduk. Arkadaşım olan Edin Dzeko ile de konuştum ve onu tebrik ettim. Tekrar ediyorum, ne Bosna Hersek'e ne de Bosnalılara karşı herhangi bir saygısızlık yapmadım; biz düzgün insanlarız. Ayrıca kibirli olduğumuz da söylendi ama kibirli olacak pek bir şey yok çünkü son iki Dünya Kupası’na katılamadık. Bunun dışında arkadaşların, ailelerin ve hatta çocukların bulunduğu bir ortamda görüntülenmem beni üzdü ve bunun pek de saygılı olmadığını düşünüyorum."

