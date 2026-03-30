Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldızdan büyük sürpriz: PSG'den ayrılıyor!

Galatasaray'ın rüya transfer hamlelerinden biri olarak nitelendirilen Fabian Ruiz, Paris Saint-Germain'den ayrılık kararı aldı. An itibarıyla İspanyol yıldız, gelecek sezon için yeni projelere odaklandı.

Galatasaray'ın transfer listesinde ilk isimlerden olan Fabian Ruiz, PSG'den sonraki rotası için menajeriyle görüştü. Halihazırda Fransa deviyle 2027 yazına kadar kontratı bulunan Fabian Ruiz, sürpriz şekilde daha şimdiden veda kararı verdi.

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Fabian Ruiz'in, PSG'den ayrılma kararı aldığı bildirildi.
Fabian Ruiz, PSG'den sonraki rotası için menajeriyle görüştü.
Halihazırda PSG ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Ruiz, şimdiden veda kararı verdi.
Sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Ruiz, kendisiyle ilgilenen tüm takımlara menajeri aracılığıyla açık kapı bıraktı.
Ruiz, sakatlığından önce bu sezon PSG ile 24 maça çıkmış ve 2 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı.
GALATASARAY'IN RÜYA TRANSFERİNDE BÜYÜK MÜJDE

Sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen 29 yaşındaki yıldız orta saha, kendisiyle ilgilenen tüm takımlara menajeri aracılığıyla açık kapı bıraktı! Esasen ise Fabian Ruiz'in, PSG yönetiminin sözleşme uzatma isteğine karşılık nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.

FABIAN RUIZ OYUNU DEĞİŞTİREN KİŞİ OLMUŞTU

Luis Enrique ile PSG başka bir kimliğe bürünürken, Fabian Ruiz de oyunun merkezindeki isim olmuş ve Fransa devinin Şampiyonlar Ligi zaferinde önemli bir katkı sağlamıştı.

GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ FABIAN RUIZ'İN PERFORMANSI

Galatasaray'ın büyük sürprizi Fabian Ruiz, sakatlığından önce bu sezon PSG ile 24 maça çıkmış ve 2 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı.

