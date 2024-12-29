Dünya Satranç Şampiyonası'nda pantolon krizi! Şampiyon Magnus Carlsen turnuvayı terk etti

29 Aralık 2024 06:58 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 07:04

FIDE duyurusuna göre, pantolonunu değiştirmeyi reddeden Carlsen turnuvanın kıyafet kurallarını ihlal etti. 200 dolar para cezasına çarptırılınca da turnuvadan çekildi

Son 10 yılda 5 hızlı dünya şampiyonluğu ve 7 yıldırım dünya şampiyonluğu kazanan dünyanın 1 numaralı satranç oyuncusu Magnus Carlsen, ABD'nin New York​ kentinde düzenlenen Dünya Satranç Şampiyonası'ndan çekildi. Uluslararası Satranç Federasyonu'nun (FIDE) açıklamasına göre Carlsen, kot pantolonla maça çıkarak turnuvanın kıyafet kurallarını ihlal etti ve baş hakemin talebi üzerine değiştirmeyi reddetti ve bunun sonucunda 200 dolar para cezasına çarptırıldı. Bunun üzerine Carlsen turnuvadan çekildi.

FIDE KARARININ ARKASINDA

FIDE, "Bu karar tarafsız bir şekilde verildi ve kurallar tüm oyuncular için geçerli" sözlerine yer verdiği açıklamada Carlsen'in takım arkadaşı Ian Nepomniacci'nin de spor ayakkabı giyerek kıyafet kuralını bozduğunu ancak üzerini değiştirdikten sonra oynamaya devam ettiği bilgisine yer verdi.

ÇIKAR SAVAŞLARI MI?

New York Post'un haberine göre, dünyanın en ünlü satranç oyuncularından biri olan Carlsen ile sporun yönetim organı FIDE arasındaki ilişkiler son zamanlarda giderek gerginleşiyor. 34 yaşındaki Norveçli Carlsen daha önce yaptığı açıklamada, FIDE'ye karşı sabrının taşmak üzere olduğunu belirtmişti. Carlsen kendisinin de kurucularından olduğu Serbest Stil Satranç Oyuncuları Kulübü ile sözleşme imzalamasınlar diye oyuncuları turnuvalarından kovmasını buna gerekçe göstermişti.

FIDE genel müdürü Emil Sutovsky, X aracılığıyla, FIDE'nin diğer turnuvaların programlarını sorunsuz bir şekilde müzakere ettiğini ileri sürerek iddiayı reddetmişti.