Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliği kuruldu

26 Eylül 2024 12:43 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 12:45

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de devam eden 45. Dünya Satranç Olimpiyatı sırasında yapılan Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Genel Kurulu’nda, Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliğinin kurulması kabul edildi.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan oluşan Satranç​ Birliğinin kurulmasıyla Türkçe konuşulan ülkelerde satrancın geliştirilmesi ve sosyal projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

TÜRKÇE KONUŞAN ÜLKELER SATRANÇ BİRLİĞİ NEDEN KURULDU?

TSF Başkanı Gülkız Tulay, yaklaşık 2 yıllık yoğun çabanın sonucunda, FIDE Genel Kurulunda alınan kararla Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliğinin kurulduğunu belirterek “Bu birliğin kurulmasıyla satranç sporu Türk dünyasında daha güçlü bir şekilde temsil edilecektir. Bu gelişme hem Türk dünyası​ hem de satranç sporu için tarihi bir adımdır.

Birliğin kurulması, satranç kültürünün ortak bir paydada buluşarak daha geniş kitlelere yayılmasına katkı sağlayacak, özellikle genç satranç sporcularımızın uluslararası alanda daha fazla deneyim kazanmalarına olanak sunacaktır. Türkçe konuşan ülkeler arasındaki beraberliği ve dayanışmayı güçlendirecek bu birliğin, satranç sporunun gelişimine büyük katkılar sunmasını diliyorum.” açıklamasında bulundu.

TÜRKÇE KONUŞAN ÜLKELER HANGİLERİ?

Türkçe’nin resmi dil veya yaygın dil olarak kullanıldığı ülkeler arasında; Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Doğu Türkistan, Tataristan ve Gagavuzya yer alıyor.

DÜNYADA KAÇ KİŞİ TÜRKÇE KONUŞUYOR?

Dünyada en çok konuşulan diller sıralamasında 20. sırada yer alan Türkçe, 180 ile 200 milyon üzerinde kişi tarafından konuşulmaktadır.