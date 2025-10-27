Kasım tatiline kaç gün kaldı? Ara tatil için gün sayılıyor

2025-2026 eğitim öğretim dönemi ara tatil planı belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan takvime göre öğrenciler ilk aralarını kasım ayında yapacak.

ARA TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

Birinci dönem ara tatili, 10 ila 14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.

Bu çerçevede 8 Kasım Cumartesi itibarıyla ara tatil başlamış olacak.

27 Ekim tarihiyle birlikte ara tatile 10 gün kalmış durumda.

Öte yandan yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma günü tamamlanacak.