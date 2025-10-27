Menü Kapat
Samsunspor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Samsunspor, Çaykur Rizespor karşılaşması ile Trendyol Süper Lig'in 10. hafta mücadelesi futbol tutkunlarıyla buluşacak. Maçın başlama saati ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Samsunspor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda?
- müsabakası, ’de orta sıraları yakından ilgilendiren kritik bir karşılaşma olacak.

Ligde 9 maçta topladığı 16 puanla 7. basamakta yer alan Samsunspor, aynı sayıda maçta 9 puan elde eden ve 14. sırada bulunan Çaykur Rizespor’u konuk edecek.

İki ekibin form grafikleri ve geçmiş maçları dikkate alındığında, futbolseverleri çekişmeli bir mücadele bekliyor.

Samsunspor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda?

SAMSUNSPOR ÇAYKUR RİZESPOR SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 10. hafta mücadelesi kapsamında Samsunspor - Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak.

Karşılaşma saat 20.00’de Bein Sports 2 kanalında canlı şekilde yayınlanacak.

İki ekip arasında bugüne dek oynanan 52 resmi mücadelede Samsunspor’un 20, Çaykur Rizespor’un 17 galibiyeti bulunuyor. 15 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Samsunspor, Süper Lig’deki son 13 maçında yalnızca 1 kez yenilgi yaşadı, o mağlubiyet de Antalyaspor’a karşı geldi.

#Futbol
#çaykur rizespor
#süper lig
#samsunspor
#canlı yayın
#mac
#Aktüel
