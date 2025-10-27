Menü Kapat
Canlı Yayın
Ekonomi
Editor
 Banu İriç

İkinci el araç satışında yetkisizlere ceza yağdı!

İkinci el araç satışında yetkisiz ticaret yapan kişilere milyonluk cezalar yağdı. Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde çok sayıda kişiye yaptırım uygulandı.

IHA
27.10.2025
27.10.2025
, gerçekleştirilen inceleme ve denetimler neticesinde yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yaptığı tespit edilen 113 gerçek ve tüzel kişiye toplam 102 milyon lira uygulandığını açıkladı.

YETKİSİZ İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞINA GEÇİT YOK


Bakanlığı tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla denetimler sürdürülüyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli bir ortamda sürdürülmesi, hizmet kalitesinin ve tüketici memnuniyetinin artırılması amacıyla bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin Ticaret Bakanlığımızdan yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda bugüne kadar 79 bin 113 işletmeye ‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesi’ düzenlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İkinci el araç satışında yetkisizlere ceza yağdı!


Açıklamada yürütülen düzenli inceleme ve denetimler neticesinde yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yaptığı tespit edilen 113 gerçek ve tüzel kişiye toplam 102 milyon lira idari para cezası uygulandığı belirtilerek, "Yalnızca bu yıl içerisinde yetki belgesiz ticari faaliyette bulunduğu belirlenen toplam 217 gerçek ve tüzel kişi hakkında Bakanlığımızca uygulanan idari para cezası tutarı 174 milyon liraya ulaşmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması, haksız ticari uygulamaların ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi, adil ve güvenli bir piyasa yapısının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz" denildi.

#ticaret bakanlığı
#ticaret
#idari para cezası
#İkinci El Araç Satışı
#Kayıt Dışı Faaliyet
#Tüketici Mağduriyeti
#Ekonomi
