Bu pazarda her şeyin ikinci eli bulunuyor! Üçte bir fiyatına kapış kapış gitti

Elektronik eşyada mutfak eşyasına, giysiden tarım araçlarına kadar bir çok eşyanın bulunduğu Erzincan bitpazarı bu haftada doldu taştı.

ÜCTE BİR FİYATINA ALDILAR

Erzincanlı vatandaşlar adeta "Eskiye rağbet olsa bitpazarına nur yağardı" sözüne nazire yaptı. Haftanın ilk günü olan her pazartesi günleri Buğday Meydanı alt kısmında kurulan pazarda, bu hafta da yine birçok ürün sergilendi. Kullanılmış veya üretimi olmayan ürünler ihtiyaç sahipleri tarafından çok ucuz fiyatlara alındı. Özellikle ihtiyaçlı vatandaşların gittiği pazarda kurulan tezgahların tamamında ikinci el eşya ve malzeme satışı yapılıyor.

CİVİ BİLE BULUNUYOR

İkinci el elbiseden en küçük çiviye kadar yüzlerce çeşit ürünün yer aldığı bitpazarında her bütçeye göre ürün bulmak mümkün.