Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Bu pazarda her şeyin ikinci eli bulunuyor! Üçte bir fiyatına kapış kapış gitti

Erzincan'da Pazartesi günleri kurulan ikinci el pazarında yok yok! Bu bitpazarın ihtiyaçlı vatandaşlara ev sahipliği yapıyor. Pazarda en çok rağbet görenler ise antikalar oluyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 12:15

Elektronik eşyada mutfak eşyasına, giysiden tarım araçlarına kadar bir çok eşyanın bulunduğu bitpazarı bu haftada doldu taştı.

ÜCTE BİR FİYATINA ALDILAR

Erzincanlı vatandaşlar adeta "Eskiye rağbet olsa bitpazarına nur yağardı" sözüne nazire yaptı. Haftanın ilk günü olan her pazartesi günleri Buğday Meydanı alt kısmında kurulan pazarda, bu hafta da yine birçok ürün sergilendi. Kullanılmış veya üretimi olmayan ürünler ihtiyaç sahipleri tarafından çok ucuz fiyatlara alındı. Özellikle ihtiyaçlı vatandaşların gittiği pazarda kurulan tezgahların tamamında eşya ve malzeme satışı yapılıyor.

CİVİ BİLE BULUNUYOR

İkinci el elbiseden en küçük çiviye kadar yüzlerce çeşit ürünün yer aldığı bitpazarında her bütçeye göre ürün bulmak mümkün.

