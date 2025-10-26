Pazar gününün akaryakıt fiyatları belli oldu: Benzin, motorin, LPG

Kategoriler
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorine dün gelen 3 liralık zammın ardından pazar günü akaryakıt alacak vatandaşlar fiyatları merak ediyor. İşte, benzin, motorin ve LPG'de şehir şehir pazar gününün fiyatları...
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.34 TL
Motorin litre fiyatı: 55.44 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.18 TL
Motorin litre fiyatı: 55.31 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.17 TL
Motorin litre fiyatı: 56.46 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.52 TL
Motorin litre fiyatı: 56.77 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.