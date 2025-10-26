Pazar gününün akaryakıt fiyatları belli oldu: Benzin, motorin, LPG

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorine dün gelen 3 liralık zammın ardından pazar günü akaryakıt alacak vatandaşlar fiyatları merak ediyor. İşte, benzin, motorin ve LPG'de şehir şehir pazar gününün fiyatları...