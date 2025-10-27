Menü Kapat
22°
 | Selahattin Demirel

Gaziantep FK Fenerbahçe Süper Lig Canlı Maç Anlatımı

Fenerbahçe ligde zirve yarışında önemli bir deplasman sınavı için Gaziantep FK'ya konuk oluyor. İşte iki takımın ilk 11'leri ve canlı maç anlatımı...

Gaziantep FK Fenerbahçe Süper Lig Canlı Maç Anlatımı
Trendyol 10. hafta mücadelesi için ile FK karşı karşıya geliyor. Gaziantep temsilcisinin ev sahipliğinde oynanan maç saat 20.00'de başladı.

Maçta hakemlik görevini üstlenirken Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen de yardımcı hakem olarak görev alıyor.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Perez, Arda, Abena, Kevin Rodrigues, Melih, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo.

Fenerbahçe: , Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En- Nesyri.

Gaziantep FK Fenerbahçe Süper Lig Canlı Maç Anlatımı

KANARYA'DA HEDEF: LİDERLE PUAN FARKININ AÇILMASINA İZİN VERMEMEK

19 puanla 3. sırada olan sarı lacivertliler, lider Galatasaray'la arasında bulunan puan farkının açılmasını engellemek için sahada olacak.

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü, UEFA Avrupa Ligi'nde de Stuttgart'ı mağlup ederek gereken maç motivasyonunu sağlayan Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Gaziantep FK Fenerbahçe Süper Lig Canlı Maç Anlatımı

GAZİANTEP FK ÇIKIŞTA

17 puanla 4. sırada bulunan Gaziantep FK ise yönetiminde son 7 maçının 5'ini kazanıp 2'sinde de berabere kalma başarısıyla yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.

CANLI ANLATIM

1' Maçta ilk düdük çaldı

5' Fenerbahçe, En Nesyri'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

12' Archie Brown'ın sol kanatı kullanarak ceza alanına gönderdiği ortasına En-Nesyri yükselerek kafa vuruşu yaptı ancak top, kalenin üstünden auta çıktı.

22' Sarı lacivertlilerde yine En Nesyri, takımının farkı 2'ye çıkarmasını sağlayan golünü kaydetti.

