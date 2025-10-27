Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Yarın PTT açık mı? 28 29 Ekim PTT çalışma durumu

Resmi tatil öncesinde 28 Ekim Salı ve 29 Ekim Çarşamba günü işlemleri olan vatandaşlar tarafından PTT’nin açık olup olmadığı araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yarın PTT açık mı? 28 29 Ekim PTT çalışma durumu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 17:38

yarın hizmet verecek mi sorusu merak edilen konu başlıklarından biri. İşlemleri bulunan birçok kişi, PTT şubelerinin bugün ve yarın açık olup olmadığını sorguluyor.

Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olan 28 Ekim’de kamu kuruluşlarına yarım gün resmi izin olarak biliniyor.

ise resmi günleri içerisinde yer alıyor.

Yarın PTT açık mı? 28 29 Ekim PTT çalışma durumu

PTT 28 EKİM'DE AÇIK MI?

Resmi Gazete’de yayımlanan bilgiler doğrultusunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlıyor.

Devlet dairelerinin de öğle saatlerine kadar vatandaşlara hizmet sunacağı belirtiliyor.

Bu kapsamda PTT şubelerinin de öğleye kadar işlemleri almaya devam etmesi bekleniyor.

Yarın PTT açık mı? 28 29 Ekim PTT çalışma durumu

29 EKİM PTT KAPALI MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.

Bu nedenle 29 Ekim Çarşamba günü PTT şubeleri de kapalı olacak.

Sıkça Sorulan Sorular

28 Ekim günü PTT tüm gün açık mı olacak?
Hayır, 28 Ekim günü kamu kurumlarında olduğu gibi PTT de yalnızca öğleye kadar hizmet verecek.
ETİKETLER
#tatil
#PTT
#29 Ekim
#Cumhuriyet Bayramı
#Resmi İzin
#28 Ekim
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.