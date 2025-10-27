Yarın PTT açık mı? 28 29 Ekim PTT çalışma durumu

PTT yarın hizmet verecek mi sorusu merak edilen konu başlıklarından biri. İşlemleri bulunan birçok kişi, PTT şubelerinin bugün ve yarın açık olup olmadığını sorguluyor.

Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olan 28 Ekim’de kamu kuruluşlarına yarım gün resmi izin olarak biliniyor.

29 Ekim ise resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor.

PTT 28 EKİM'DE AÇIK MI?

Resmi Gazete’de yayımlanan bilgiler doğrultusunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlıyor.

Devlet dairelerinin de öğle saatlerine kadar vatandaşlara hizmet sunacağı belirtiliyor.

Bu kapsamda PTT şubelerinin de öğleye kadar işlemleri almaya devam etmesi bekleniyor.

29 EKİM PTT KAPALI MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.

Bu nedenle 29 Ekim Çarşamba günü PTT şubeleri de kapalı olacak.