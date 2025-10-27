Menü Kapat
22°
Avatar
Editor
 Banu İriç

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçiliyor! Numan Kurtulmuş'tan kritik açıklama

PKK'nın Türkiye'deki güçlerini çekeceği yönündeki açıklamasının ardından "Terörsüz Türkiye" sürecinde yeni aşama başlıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kritik sürecin yeni adımını duyurdu.

27.10.2025
27.10.2025
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon süreci devam eden "Terörsüz " sürecinde son durumu açıkladı. Tarihi eşiğin geride bırakıldığını vurgulayan Kurtulmuş yeni aşamayı duyurdu.

'nın çekilme açıklamasına işaret eden Kurtulmuş "Dün itibarıyla Türkiye'nin, Terörsüz Türkiye oluşumunu sağlamak için tarihi bir eşik geride bırakılmıştır." dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçiliyor! Numan Kurtulmuş'tan kritik açıklama

"YASAL DÜZENLEME DÖNEMİNE GEÇİLECEK"

Kurtulmuş "Türkiye'nin güvenlik ve istihbarat birimleri, örgütün silah bıraktığını ve kendisini fesih sürecini sonlandırdığını tespit ettikten sonra, 'Terörsüz Türkiye' ile ilgili birtakım yasal düzenlemeler dönemine geçilecek." diyerek yasal düzenleme aşamasına geçileceğini söyledi.

Başkan Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamaldı: "Bugün geldiğimiz noktada çok şükür artık Türkiye bu yeni dönemin şartlarına uygun yeni bir karar vermiş, örgütünün kendisini fesih etmesini ilan etmesiyle birlikte terörü tamamen Türkiye'nin gündeminden çıkaracak yeni bir döneme girmiştir. Dünyadaki bütün çatışma çözümlerini çalıştık, çalışıyoruz. Dünyada bazı ülkelerde 5-6 yılda gelinen noktaya Türkiye geçen sene Ekim ayından bu seneye kadar bir yıl içerisinde gelmiştir. Örgüt kendisini fesih edeceğini açıklamış, silahlarını bırakacağı süreci başlatmıştır. Dün itibariyle de Türkiye'nin Terörsüz Türkiye oluşumunu sağlamak için tarihi bir eşik geride bırakılmıştır. Örgüt tamamen Türkiye'nin sınırlarından çekileceğini ve bir daha Türkiye'de terör eylemi olmayacağını ilan etmiştir. Ümit ve temenni ediyoruz; buradan çekilen örgütün ayrıca sınırlarımız ötesinde de varlığını en kısa süre içerisinde tasfiye etmesi ve artık bu bölgede, sadece Türkiye'de değil Suriye'de de, Irak'ta da, İran'da da, başka bölgelerde de bir daha terörden bahsedilmediği bir döneme girmeyi temenni ediyoruz. Bunun için gayretle çalışıyoruz. Aşağı yukarı 5 Ağustos tarihinden bu yana bu perşembe günü 16'ncısını yapacağımız milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonuyla birlikte bu tarihi adımın önemli yol işaretlerinden birisi olmaya devam ediyoruz. Türkiye demokrasisi bakımından fevkalade parlak bir örnek ortaya konulmuş ve mecliste grubu bulunan 5 siyasi parti, ayrıca grubu bulunmayan 6 siyasi partiden 51 değerli milletvekili arkadaşımız bu komisyonda çalışmalara katkı vermiştir. Bugün geldiğimiz nokta sizi temin ederim; birçok ülke bakımından uzun yıllar sürecek çalışmanın sonucudur. Belli bir noktaya geldik ve ümit ederim ki artık silahın tamamen geride bırakılmasıyla birlikte sadece demokrasinin, sadece fikirlerin konuşulduğu yeni bir döneme gireceğiz. Buradan bir kere daha ifade etmek istiyorum; dünyanın hiçbir yerinde bir eli silahta bir eli sandıkta olmaz. Eli sandıkta olanların bir daha elinin silahta olmamasını diliyoruz ve bunun için her türlü çabayı ortaya koyuyoruz. Böylece; bir asır evvelki emperyalist oyunu nasıl bozuyorsak şimdi de bu oyunu bozuyoruz."

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçiliyor! Numan Kurtulmuş'tan kritik açıklama
