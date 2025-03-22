Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Dünyaca ünlü boksör George Foreman hayatını kaybetti!

İki kez dünya ağır sıklet şampiyonu ve olimpiyat altın madalyalı George Foreman, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Spor camiasını üzen bu haberi ailesi sosyal medyadan duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dünyaca ünlü boksör George Foreman hayatını kaybetti!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 11:51

George Foreman, 1968 yılında olimpiyat madalyası kazandı. Foreman, 1973 yılında ilk kez dünya ağır siklet boks şampiyonu olmuştu. 1984 yılında emeklilikten dönen efsane boksör, 1994 yılında 45 yaşındayken bir kez daha ağır sıklette şampiyonluk kazandı.

MUHAMMED ALİ'NİN RAKİBİYDİ

Bu ünvan onu boks tarihinin en yaşlı ağır siklet şampiyonu yaptı. Boks kariyerinde yalnızca bir kez nakavt olan George Foreman, bu yenilgiyi 1974 yılında Muhammed Ali'ye karşı aldı.

EFSANE BOKSÖR HAYATA VEDA ETTİ

Foreman, boksu bıraktıktan sonra bakan ve iş adamı olarak yaptığı çalışmalarla da tanınan usta boksör, 76 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, Instagram'da yaptığı açıklamada onu, inanç ve amaçla yaşayan bir vaiz, koca, baba ve büyükbaba olarak tanımladı.

Aile,"Gösterdiğiniz sevgi ve dualar için minnettarız ve kendimize ait olarak adlandırdığımız bu adamın sıra dışı hayatını onurlandırırken lütfen mahremiyetinizi rica ediyoruz"dedi.

ETİKETLER
#Gündem
#ölüm
#emeklilik
#boks
#olimpiyatlar
#dünya şampiyonu
#George Foreman
#Muhammed Ali
#Efsane Boksör
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.