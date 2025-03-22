Dünyaca ünlü boksör George Foreman hayatını kaybetti!

İki kez dünya ağır sıklet şampiyonu ve olimpiyat altın madalyalı George Foreman, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Spor camiasını üzen bu haberi ailesi sosyal medyadan duyurdu.

George Foreman, 1968 yılında olimpiyat madalyası kazandı. Foreman, 1973 yılında ilk kez dünya ağır siklet boks şampiyonu olmuştu. 1984 yılında emeklilikten dönen efsane boksör, 1994 yılında 45 yaşındayken bir kez daha ağır sıklette şampiyonluk kazandı.

MUHAMMED ALİ'NİN RAKİBİYDİ

Bu ünvan onu boks tarihinin en yaşlı ağır siklet şampiyonu yaptı. Boks kariyerinde yalnızca bir kez nakavt olan George Foreman, bu yenilgiyi 1974 yılında Muhammed Ali'ye karşı aldı.

EFSANE BOKSÖR HAYATA VEDA ETTİ

Foreman, boksu bıraktıktan sonra bakan ve iş adamı olarak yaptığı çalışmalarla da tanınan usta boksör, 76 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, Instagram'da yaptığı açıklamada onu, inanç ve amaçla yaşayan bir vaiz, koca, baba ve büyükbaba olarak tanımladı.

Aile,"Gösterdiğiniz sevgi ve dualar için minnettarız ve kendimize ait olarak adlandırdığımız bu adamın sıra dışı hayatını onurlandırırken lütfen mahremiyetinizi rica ediyoruz"dedi.