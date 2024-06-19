Dünyaca ünlü teknik direktörden üzen açıklama: Yakında ölebilirim

19 Haziran 2024 12:18 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 12:21

Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal, kanser araştırmalarına destek olmak amacıyla çekilen "Always Positive" adlı belgeselde yer aldı. Prostat kanseriyle mücadelesini ve bu süreçte yaşadıklarını paylaşan van Gaal, samimi ve dokunaklı açıklamalarıyla izleyicilerin kalbine dokunmayı başardı.

Louis van Gaal, belgeselde hastalığıyla ilgili olarak, gülerek "Her zaman çok genç görünürdüm, bu yüzden bu kadar iyi görünüyorum" dedi.

"BU HASTALIKLA ÜÇ YILDIR YAŞIYORUM"

Annesinin ölmeden önce son ana kadar "yüzünün çiçek gibi göründüğünü" ve hasta olduğunun anlaşılmadığını anımsatan van Gaal, "Bende de aynı sorun var, ya da aynı şans..." dedi ve şunları ekledi:

"Bu hastalıkla üç yılı aşkın süredir radyasyon tedavileri, hormon enjeksiyonları, ameliyatlar, kateterler ve idrar torbaları ile yaşıyorum. İnanılmaz ama bununla başa çıkabiliyorum. Bunu başardım ve son Dünya Kupası sırasında çalışmaya devam edebildim. Hatta Dünya Kupası'nda daha iyi başardığımı düşünüyorum çünkü bir hedefim vardı. Kanser süreciyle ilgili de aynı şey geçerli, tıpkı bir teknik direktör olma süreci gibi bir hedef arıyorsunuz. Benim için ikisiyle birden başa çıkmak olumlu oldu."

"BEN ÖLÜME ALIŞKINIM"

72 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, kanserin hayata bakış açısını değiştirip değiştirmediği konusunda da açıklamalarda bulundu. Van Gaal, "Gerçekten çok fazla değil" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Dokuz kardeşli bir aileden geliyorum. En küçük benim. Babam ben 11 yaşındayken öldü. 53 yaşındaydı. İlk eşim ben 39 yaşındayken vefat etti. Ölüme alışkınım. Bu yüzden ölümün hayatın bir parçası olduğunu ve bununla başa çıkılabileceğini biliyorum."

İlk kez kanser olduğunu duyduğunda "Tamam bu iyi bir haber olmayabilir fakat bununla ilgili bir şeyler yapmaya çalışmam daha iyi" diye düşündüğünü aktaran van Gaal, "Her insan farklı şekilde tepki verebilir. Bu yüzden diyorum ki: 'Kendin ol'." dedi.