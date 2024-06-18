Nagelsmann'dan turnuva sonrası futbolu bırakacak olan Toni Kroos'a övgü dolu sözler!

18 Haziran 2024 22:47 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 22:51

Ev sahibi olduğu turnuvanın A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 19.00'da Stuttgart Arena'da Macaristan ile karşılaşacak Almanya'da 36 yaşındaki teknik direktör Julian Nagelsmann, gerçekleşen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Turnuvanın en genç teknik direktörü olarak yer alan Julian Nagelsmann, 34 yaşında futbolu bırakma kararı alan yıldız orta saha oyuncusu Toni Kroos ile ilgili soruya cevap verdi.

"ONU SAVUNMAK HİÇ KOLAY DEĞİL"

İskoçya ile oynanan ve 5-1'lik skorla sona eren A Grubu ilk maçın yıldızlarından olan Kroos'u öven Nagelsmann, "Toni, tecrübesiyle bizim için çok önemli. Ona her zaman topu verebilirsiniz. Kendisi hiçbir hata yapmaz. İskoçya'ya karşı da çok iyiydi. Toni hala en iyilerden biri. Takım arkadaşlarını bulma, fırsatlar oluşturma ve goller belirleme konusunda dünyanın en iyi 3 oyuncusundan biri. Onu savunmak hiç kolay değil. Macaristan'ın onu İskoçlardan daha iyi savunacak bir planı olacak ama Toni çözüm bulabilecek kadar akıllı. Yarın büyük bir etkiye sahip olacak." ifadelerini kullandı.