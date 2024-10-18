Dünyanın en çok para kazanan futbolcuları açıklandı! Forbes dudak uçuklatan maaşları da sıraladı

18 Ekim 2024 09:42 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 09:45

Amerika'nın ünlü dergisi Forbes, 2024 yılında dünyada en çok para kazanan futbolcuları açıkladı. Ronaldo, Messi, Haaland gibi yıldızların olduğu listede 10 futbolcu ve maaşları sıralandı. İlk 10 sıraya, Suudi Arabistan ligi damga vurdu. İşte o liste...

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Dünyada birçok sanatçının, aktörün veya politikacının maaşı merak edildiği gibi futbolcuların da maaşları konuşulan konular arasında. Spor camiasında birçok genç yeteneğin ortaya çıkmasıyla üst düzey ücretler görülebiliyor. Futbolda 2024 yılında sürpriz transferler gerçekleşti ve bazı futbolcuların maaşı dudak uçuklattı.

Amerika'nın ünlü dergisi Forbes, 2024 yılında dünyada en çok kazanan futbolcuları açıkladı. Ronaldo​, Messi​, Haaland, Mbappe​ gibi yıldızların yer aldığı listede paraya para demeyen 10 futbolcu belli oldu.

DÜNYADA EN ÇOK PARA KAZANAN FUTBOLCULAR​

İlk 10 sıraya, Suudi Arabistan damgasını vurdu. Listede, Suudi Arabistan Ligi'nde forma giyen 4 yıldız isim yer aldı. İşte Forbes'a göre 2024'te dünyada en çok kazanan futbolcular ve kazançları:

10 – Kevin de Bruyne (Manchester City): 39 milyon dolar

9 – Sadio Mane (Al Nassr): 52 milyon dolar

8 – Mohamed Salah (Liverpool): 53 milyon dolar

7 – Vinicius JR (Real Madrid): 55 milyon dolar

6 – Erling Haaland (Manchester City): 60 milyon dolar

5 – Kylian Mbappe (Real Madrid): 90 milyon dolar

4 – Karim Benzema (Al İttihad): 104 milyon dolar

3 – Neymar JR (Al Hilal): 110 milyon dolar

2 – Lionel Messi (Inter Miami): 135 milyon dolar

1 - Cristiano Ronaldo (Al Nassr): 285 milyon dolar