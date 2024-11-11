Dünyanın en iyi atmosfere sahip stadyumları belli oldu! Listenin zirvesi Türkiye'den
Dünyanın en iyi atmosfere sahip stadyumları açıklandı. İspanyol basını dev kulüplerin olduğu tribün şovlarının yapıldığı stadyumları sıraladı. En iyi 10 stadyum arasında listede 1. sırada Türkiye yer aldı. İşte o kulüpler...
Futbolda birçok takım tribün şöleni ve ateşli taraftarlar sayesinde maç kazanabiliyor. Taraftarların stadyumlarda oluşturduğu atmosferler rakip takımları baskı altına alabiliyor. Stadyumların ses yalıtımları, kapasitesi ve doluluk oranı futbolun zevkini daha da ileri seviyeye taşıyor.
EN İYİ ATMOSFERİ OLAN 10 STADYUM
Borussia Dortmund, Bayern Münih, Atletico Madrid gibi dev kulüpler stadyumdaki mükemmel atmosferleriyle öne çıkıyor. Dünyanın en iyi atmosferine sahip stadyumları belli oldu.
İspanyol basınından Marca, dünyanın en sert stadyumlarını seçti. 10 stattan oluşan listenin zirvesinde ise Türkiye’den bir stadyum yer aldı. İşte o liste…
10- Allianz Arena (Bayern Münih):
|5.28 puan
9- San Siro, Guiseppe Mezza (Milan, Inter):
|5.51 puan
8- De Kuip (Feyenoord):
|5.75 puan
7- Anfield Road (Liverpool):
|5.79 puan
6- Metropolitano (Atletico Madrid):
|5.82 puan
5- Celtic Park (Celtic):
|5.86 puan
4- Velodrome (Marsilya):
|6.14 puan
3- Rajko Mitic (Kızılyıldız):
|6.32 puan
2- Signal Iduna Park (Borussia Dortmund):
|6.4 puan
1- Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park (Galatasaray):
|6.43 puan