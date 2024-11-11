Dünyanın en iyi atmosfere sahip stadyumları belli oldu! Listenin zirvesi Türkiye'den

11 Kasım 2024 17:30 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 17:51

Dünyanın en iyi atmosfere sahip stadyumları açıklandı. İspanyol basını dev kulüplerin olduğu tribün şovlarının yapıldığı stadyumları sıraladı. En iyi 10 stadyum arasında listede 1. sırada Türkiye yer aldı. İşte o kulüpler...

Dünyanın en iyi 100 marka şehri belli oldu! Türkiye'den 3 şehir listeye damga vurdu

Dünyanın en iyi 100 marka şehri belli oldu! Türkiye'den 3 şehir listeye damga vurdu

Dünyanın En İyi Seyahat Rotaları belli oldu! Listede Türkiye'den bir yer de var

Dünyanın En İyi Seyahat Rotaları belli oldu! Listede Türkiye'den bir yer de var

Futbolda birçok takım tribün şöleni ve ateşli taraftarlar sayesinde maç kazanabiliyor. Taraftarların stadyumlarda oluşturduğu atmosferler rakip takımları baskı altına alabiliyor. Stadyumların ses yalıtımları, kapasitesi ve doluluk oranı futbolun zevkini daha da ileri seviyeye taşıyor.

EN İYİ ATMOSFERİ OLAN 10 STADYUM

Borussia Dortmund, Bayern Münih, Atletico Madrid gibi dev kulüpler stadyumdaki mükemmel atmosferleriyle öne çıkıyor. Dünyanın en iyi atmosferine sahip stadyumları belli oldu.

İspanyol basınından Marca, dünyanın en sert stadyumlarını seçti. 10 stattan oluşan listenin zirvesinde ise Türkiye’den bir stadyum yer aldı. İşte o liste…