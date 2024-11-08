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En çok aranan futbolcular belli oldu! Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler listeye damga vurdu

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
08 Kasım 2024 17:09 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 17:10
En çok aranan futbolcular belli oldu! Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler listeye damga vurdu

Dünyaca ünlü yıldızların 2024'te transferleri büyük ses getirdi. Milli oyuncularımız Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu da Avrupa'da en çok konuşulan isimler oldu. Ekim 2024'te profili en çok tıklanan futbolcular belli oldu.

Futbol camiasında 2024 yılında bazı transferler büyük ses getirdi. Yıldız isimler birçok ülkede tek tek manşet oldu. Galatasaray’ın transfer ettiği Victor Osimhen, milli oyuncumuz Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu en çok konuşulan oyuncular arasında yer aldı. 2024’te en çok profili tıklanan futbolcular belli oldu.

En çok aranan futbolcular belli oldu! Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler listeye damga vurdu - 1. Resim

EN ÇOK PROFİLİ TIKLANAN FUTBOLCULAR

2024 Ekim ayında Transfermarkt.com.tr'de en çok tıklanan futbolcu profili, Benfica’nın yıldızı Kerem Aktürkoğlu oldu. Milli futbolcumuz Aktürkoğlu, 1.852.486 tıklanma sayısına ulaşarak zirvede yer aldı. Kerem Aktürkoğlu’nu, 877.390 tıklanma sayısıyla Nijeryalı forvet Victor Osimhen takip etti.

En çok aranan futbolcular belli oldu! Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler listeye damga vurdu - 2. Resim

Üçüncü sırada ise Real Madrid forması giyen bir diğer milli yıldızımız Arda Güler yer aldı. Arda, 673.133 tıklanma sayısına ulaştı. Dördüncü sırada futbolunun efsanevi isimlerinden Cristiano Ronaldo bulunuyor. Al-Nassr formasıyla Suudi Arabistan’da futbol kariyerine devam eden Ronaldo, 575.172 tıklanma aldı.

En çok aranan futbolcular belli oldu! Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler listeye damga vurdu - 3. Resim

Beşinci sırada, Beşiktaş’ın yıldızı Ciro Immobile, 400.098 tıklanma sayısıyla listede yerini aldı. Arjantinli futbolcu Lionel Messi ise 399.695 tıklanma sayısı ile altıncı sıraya yerleşti.

En çok aranan futbolcular belli oldu! Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler listeye damga vurdu - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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