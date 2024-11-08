Osimhen çıkarması! Bomba iddia: Fenerbahçe dudak uçuklatan rakamla devreye girdi

08 Kasım 2024 15:05 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 15:05

Tottenham'a attığı 3 gol ile Avrupa'da ses getiren Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ile ilgili portekiz basınında flaş iddia ortaya atıldı. Ezeli rakip Fenerbahçe'nin Osimhen için nabız yoklayacağı öne sürüldü. Bonservis bedelinin düşeceği belirtilen Cimbom'da kiralık forma giyen yıldız oyuncu için iki Süper Lig devinin karşı karşıya geleceği belirtildi. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray’ın Tottenham'ı 3 golle geçtiği maçta Nijeryalı yıldız Osimhen damga vurdu. Osimhen attığı gollerle Avrupa basınını salladı. Sezon başında Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak katılan Victor Osimhen, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Galatasaray ile şu ana kadar 8 maça çıkan Nijeryalı santrfor çıktığı maçlarda 6 gol ve 4 asist kaydetti. Performansı sıkça konuşulan 25 yaşındaki forvet için Chelsea, PSG ve Arabistan takımlarının devrede olduğu ifade edilmişti. Osimhen ise sarı kırmızılıların, Tottenham ile oynadığı maç sonrası sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını açıkladı.

PORTEKİZ'DEN FLAŞ İDDİA

Gelecek sezon hangi takımda olacağı merak edilen Nijeryalı golcü için Portekiz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE'YE DEVREYE GİREBİLİR

O Jogo'nun haberine göre, sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Victor Osimhen için Napoli ile görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.

BONSERVİS BEDELİ DÜŞECEK

Galatasaray'ın da 25 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için harekete geçtiği ve Osimhen'in yaz transfer sezonunda serbset kalma bedelinin 75 milyon euroya düşeceği kaydedildi.