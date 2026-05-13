Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, tarih vererek yeni projelerin açıklanacağını söyledi.

HABERİN ÖZETİ Dursun Özbek Galatasaraylılara tarih verdi: Yeni proje geliyor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda görev süresine devam etmek istediklerini ve yeni projeleri 16 Mayıs'ta açıklayacaklarını belirtti. Dursun Özbek, Galatasaray'da 2 sene daha göreve talip olduklarını açıkladı. Yeni projelerin ve vizyonun 16 Mayıs'ta Galatasaray Adası'nda düzenlenecek bir etkinlikle paylaşılacağı duyuruldu. Özbek, Cuma günü stadında 26. şampiyonluğun kutlanacağını belirtti.

İşte Dursun Özbek'in açıklamalarından satır başları:

"2 SENE DAHA BU GÖREVE TALİBİZ"

"Seçimden önceki son divan toplantımız. Bu onurlu görevi emanet etmenizin üzerinden yaklaşık 23 ay geçti. Arkadaşlarımla beraber bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. 2 sene daha bu göreve talibiz. Bu görev süresinde bizimle birlikte Galatasaray için emek veren, önümüzdeki dönemde listede yer almayan ancak her zaman yanımızda olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gösterdikleri emek ve çabayla Galatasaray için çalıştılar. Bu böyle bilinsin."

"16 MAYIS'TA YENİ PROJELERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ"

16 Mayıs'ta Galatasaray Adası'nda yapacağımız bir etkinlikle yeni projelerimizi ve vizyonumuzu paylaşacağız.

"TARAFTARLARIMIZLA 36..."

Cuma günü stadımızda şampiyonluk kupamızı alacağız. Taraftarımızla 36... 36 ağzımdan çıktı. Bunda bir iş var. Cuma günü taraftarlarımızla 26. şampiyonluğumuzu kutlayacağız.