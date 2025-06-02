Dursun Özbek, sezona dair genel bir kritik yaptı. Galatasaray için vazifelerine değinen başarılı başkan, heykelinin dikilmesine gerek olmadığını söyledi.

GALATASARAY'DA DURSUN ÖZBEK'TEN FARKLI BİR YAKLAŞIM

"Heykelimin dikilmesi gibi bir arzum yok. Galatasaray’a o maksatla hizmet etmiyorum. Ben ve arkadaşlarımın Galatasaray’a borcu var. Verdiğimiz hizmetle bu borcumuzu ödüyoruz. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük spor kulübü. En büyük başarılara imza atmış bir kulüp. Bizim DNA'mızda başarıya odaklanmak var. Her gelen başkanla o iddiayı sürdürmek zorundayız. Camia birleştiği zaman, birbirini sevdiği zaman başarı zaten Galatasaray'da kaçınılmaz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz camia olarak."